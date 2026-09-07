Se conoció la agenda completa del papa León XIV en la Argentina

El arribo del Pontífice está previsto para las primeras horas de la tarde del domingo 8 de noviembre. Desde el aeropuerto, su comitiva se trasladará hacia la plaza San Martín, en el centro porteño, donde ofrecerá una ofrenda floral ante el Monumento al Libertador General Don José de San Martín. Luego irá a la Casa Rosada para mantener un encuentro a solas con el presidente Javier Milei. Posteriormente se dirigirá al Palacio Libertad para participar de una recepción con autoridades, miembros del cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil, cerrando la jornada pública para descansar en la Nunciatura Apostólica, donde se hospedará.