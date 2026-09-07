Se conoció la agenda completa del papa León XIV en la Argentina

Resumen para apurados
- El papa León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre en una gira pastoral que abarcará CABA, Córdoba y Luján, e incluirá una reunión con el presidente Javier Milei.
- La agenda se coordinó con el Vaticano y el Gobierno tras reuniones en agosto. Contempla actos en cárceles, el Cottolengo Don Orione y la vuelta papal a Luján tras 39 años.
- A la espera de confirmación de la Santa Sede, el periplo redefinirá el vínculo institucional con el país y servirá de escala previa a su viaje apostólico hacia Perú.
La agenda completa del próximo viaje apostólico del papa León XIV a la Argentina quedó definida tras la visita de la Avanzada del Vaticano efectuada la semana del 30 de agosto para coordinar los detalles con Cancillería y Presidencia. La gira, sujeta a la confirmación oficial de la Santa Sede, arrancará el 8 de noviembre y combinará encuentros con autoridades, actos pastorales, visitas sociales y celebraciones masivas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.
El arribo del Pontífice está previsto para las primeras horas de la tarde del domingo 8 de noviembre. Desde el aeropuerto, su comitiva se trasladará hacia la plaza San Martín, en el centro porteño, donde ofrecerá una ofrenda floral ante el Monumento al Libertador General Don José de San Martín. Luego irá a la Casa Rosada para mantener un encuentro a solas con el presidente Javier Milei. Posteriormente se dirigirá al Palacio Libertad para participar de una recepción con autoridades, miembros del cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil, cerrando la jornada pública para descansar en la Nunciatura Apostólica, donde se hospedará.
El lunes 9 de noviembre por la mañana, León XIV iniciará sus actividades en el Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, en Claypole, institución que asiste a personas con discapacidades físicas e intelectuales, respondiendo así a un pedido explícito de la Iglesia argentina. De regreso en CABA, se trasladará al Monumento a los Españoles, sobre la avenida del Libertador, donde realizará un trayecto en el papamóvil guiado por choferes vaticanos para saludar a los fieles y luego oficiará una Santa Misa. El operativo de seguridad en cada punto estará a cargo de la Policía Federal Argentina.
Durante la tarde del lunes, el Papa visitará la Universidad Católica Argentina (UCA) para encabezar un encuentro con el mundo del trabajo organizado junto al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, que reunirá a trabajadores, referentes gremiales y autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Más tarde asistirá al Palacio San Martín para un encuentro ecuménico e interreligioso con distintas confesiones, y al caer la tarde irá a la Catedral Metropolitana para celebrar las vísperas y un momento de oración. La jornada culminará con una cena con los obispos antes de retornar a la Nunciatura.
El martes 10 de noviembre, el Santo Padre partirá temprano en un vuelo especial desde la Aeroestación Militar Aeroparque con destino a la provincia de Córdoba. Al llegar, recorrerá la ciudad en el papamóvil desde la Escuela de Aviación Militar hasta la zona de la sacristía para ofrecer una Santa Misa. Tras el almuerzo en el Arzobispado, se trasladará a la Catedral cordobesa para reunirse con sacerdotes, religiosos, personas consagradas y seminaristas. Por la tarde volará de regreso a Buenos Aires y por la noche encabezará una vigilia con jóvenes nuevamente en el Monumento a los Españoles.
La última jornada, el miércoles 11 de noviembre, comenzará por la mañana con una visita al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Luego, León XIV viajará hacia la Basílica Nuestra Señora de Luján, donde realizará un trayecto en papamóvil y celebrará una Santa Misa cerca del mediodía, un gesto que retoma el antecedente histórico de la visita de Juan Pablo II en abril de 1987, hace 39 años. Finalmente, asistirá a la Villa Marista de Luján para saludar a los voluntarios, para después trasladarse al Aeropuerto Internacional de Ezeiza “Ministro Pistarini” y despegar hacia Perú.
El cronograma paso a paso
Domingo:
- Arribo del vuelo especial de Su Santidad el Papa León XIV a la República Argentina.
- Traslado a la Plaza San Martín y ofrenda floral ante el Monumento al Libertador Gral. D. José de San Martín.
- Traslado a la Casa de Gobierno y encuentro con el presidente Javier Milei.
- Traslado al Palacio Libertad y encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático.
- Traslado a la Nunciatura Apostólica.
Lunes:
- Traslado y visita al Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione en Claypole.
- Traslado al Monumento a los Españoles, recorrido en papamóvil y celebración de la Santa Misa.
- Traslado a la Nunciatura Apostólica.
- Traslado a la UCA para el encuentro con el mundo del trabajo.
- Traslado al Palacio San Martín para el encuentro ecuménico einterreligioso.
- Traslado a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires para la celebración de las vísperas y momento de oración.
- Comida con obispos y descanso en la Nunciatura.
Martes:
- Traslado a la Aeroestación Militar Aeroparque y vuelo especial a la ciudad de Córdoba.
- Arribo a Córdoba, traslado a la Escuela de Aviación Militar, recorrido en papamóvil y Santa Misa.
- Traslado al Arzobispado y posterior visita a la Catedral para el encuentro con religiosos, consagrados, sacerdotes y seminaristas.
- Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a Buenos Aires.
- Traslado a la Nunciatura Apostólica y tiempo a disposición.
- Traslado al Monumento a los Españoles para la vigilia con jóvenes.
- Retorno a la Nunciatura.
Miércoles:
- Traslado y visita al Complejo Penitenciario Federal de CABA.
- Traslado a Luján, recorrido en papamóvil y Santa Misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján.
- Traslado a la Villa Marista de Luján y saludo a voluntarios.
- Traslado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini" y partida del vuelo especial hacia la República del Perú.