Cómo será el papamóvil que trasladará a León XIV por la Argentina

Por ahora, Toyota no difundió detalles sobre la transformación que tendrá la camioneta. Tampoco se confirmó qué versión de la Hilux será utilizada ni cuántas unidades serán construidas. Sin embargo, todo indica que se fabricarán al menos dos, debido a que León XIV tiene previsto desarrollar actividades en distintas ciudades y será necesario contar con vehículos preparados para sus desplazamientos.