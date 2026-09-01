Cómo será el papamóvil que trasladará a León XIV por la Argentina

Resumen para apurados
- El Vaticano eligió una Toyota Hilux de fabricación argentina para trasladar al papa León XIV en su gira por Buenos Aires, Córdoba y Luján prevista para noviembre.
- Se adaptarán al menos dos unidades locales, siguiendo el antecedente de visitas papales previas en el país y el uso del modelo en giras internacionales en Kenia y Filipinas.
- La designación resalta a la industria automotriz nacional y definirá un diseño que equilibre la seguridad del pontífice con la cercanía y contacto visual con los fieles.
La visita de León XIV a la Argentina tendrá un protagonista inesperado sobre cuatro ruedas. El Vaticano ya eligió el vehículo que utilizará el pontífice durante sus recorridos por el país: una Toyota Hilux de producción nacional que será especialmente adaptada para convertirse en papamóvil.
La elección no es menor para la industria automotriz argentina. La Hilux es uno de los modelos de mayor producción local, uno de los vehículos más vendidos en el mercado interno y, además, uno de los principales productos de exportación de la industria automotriz nacional.
Por ahora, Toyota no difundió detalles sobre la transformación que tendrá la camioneta. Tampoco se confirmó qué versión de la Hilux será utilizada ni cuántas unidades serán construidas. Sin embargo, todo indica que se fabricarán al menos dos, debido a que León XIV tiene previsto desarrollar actividades en distintas ciudades y será necesario contar con vehículos preparados para sus desplazamientos.
El cronograma anunciado contempla actividades en Buenos Aires el lunes 9 de noviembre, Córdoba el martes 10 y Luján el miércoles 11.
Las incógnitas sobre el vehículo
Uno de los principales interrogantes pasa por la configuración que tendrá la camioneta. Todavía no se sabe si el papamóvil estará basado en una Hilux de cabina simple o de cabina doble.
La primera alternativa ofrece una caja de mayores dimensiones, algo que permitiría disponer de más espacio para adaptar el sector destinado al pontífice. La cabina doble, en cambio, brinda mayor capacidad para trasladar a personas de su entorno y personal de seguridad.
También resta conocer cómo será la protección de la zona donde viajará León XIV. Una de las posibilidades más probables es que sea completamente abierta, teniendo en cuenta los papamóviles que utilizaron otros pontífices durante sus visitas internacionales.
La definición final deberá contemplar distintos factores, entre ellos la seguridad, la visibilidad, la comodidad y el espacio necesario para que el Papa pueda desplazarse y, al mismo tiempo, mantener contacto con las personas que se acerquen a saludarlo.
Una camioneta que ya fue papamóvil
La Hilux no será una novata en este tipo de funciones. El modelo de Toyota ya fue utilizado como base para un papamóvil durante una visita internacional.
En 2015, cuando el papa Francisco visitó Kenia, se utilizó una Hilux de cabina simple especialmente acondicionada. El vehículo no contaba con un cerramiento blindado completo. Tenía protección principalmente en la zona frontal y una superficie vidriada que permitía al Papa saludar a las personas durante sus recorridos.
Ese mismo año, durante la visita de Francisco a Filipinas, se recurrió a una configuración diferente. En esa oportunidad se utilizó una pick-up de cabina doble, cuya parte posterior fue modificada profundamente.
Los trabajos incluyeron el retiro del techo y de los asientos traseros para ampliar el espacio disponible en la caja. Así, se conservó parte de la estructura original de la cabina, pero se creó un sector especialmente preparado para que el Papa pudiera viajar de pie y saludar a los fieles.
Los antecedentes de Juan Pablo II en la Argentina
La decisión de utilizar un vehículo fabricado en el país también tiene antecedentes locales.
Durante las dos visitas de Juan Pablo II a la Argentina, en 1982 y 1987, se utilizaron vehículos especialmente preparados para los desplazamientos del pontífice, todos ellos de producción nacional.
En 1982 fue una Ford F-350. Cinco años después, durante la visita de 1987, se recurrió a una Chevrolet C-10 y a una Renault Trafic.
Esta última tuvo una transformación particularmente importante. Su parte posterior fue modificada para crear un habitáculo blindado y completamente vidriado, desde el cual el pontífice podía saludar al público durante sus recorridos.
Una Hilux con una misión especial
La llegada de León XIV convertirá también a la Hilux en protagonista de uno de los acontecimientos más importantes del año para la Argentina.
Aunque todavía no se conocen las especificaciones definitivas, la camioneta deberá reunir condiciones de seguridad, visibilidad, comodidad y espacio para permitir que el Papa pueda trasladarse y mantener el contacto con las personas durante su recorrido.
La adaptación será realizada especialmente para esta visita y podría dar lugar a más de una unidad, teniendo en cuenta el extenso cronograma previsto entre Buenos Aires, Córdoba y Luján.
De esta manera, una de las pick-ups más representativas de la industria automotriz argentina tendrá una versión muy particular: el papamóvil que acompañará a León XIV durante su visita al país.