Alerta naranja y amarilla por vientos de hasta 100 km/h, tormentas y posible granizo: qué provincias serán las más afectadas este lunes
l Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso urgente para diez provincias argentinas por vientos que superarían los 100 km/h y ráfagas costeras de hasta 90 km/h durante este lunes.
Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas naranja y amarilla para este lunes en diez provincias de Argentina por vientos de hasta 100 km/h y tormentas severas.
- El fenómeno abarca la región central, Cuyo y Patagonia, elevando el riesgo en la costa bonaerense, mientras el NEA espera fuertes lluvias y granizo.
- Las condiciones extremas podrían provocar daños materiales, caída de árboles e interrupciones en las actividades cotidianas y servicios básicos.
Tras una jornada que mantuvo bajo riesgo a casi la totalidad del territorio nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que este lunes las alertas se mantendrán en gran parte del mapa nacional. Los vientos extremos cubrirán toda la región centro y este de la Nación, llegando a niveles de severidad que obligan a elevar la advertencia a nivel naranja, mientras que algunos sectores serán afectados por tormentas de gran magnitud que podrían causar daños e interrumpir las actividades cotidianas.
A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el SMN advirtió que diez jurisdicciones se encuentran bajo aviso meteorológico naranja y amarillo por ráfagas de gran intensidad, mientras que algunos sectores del NEA se enfrentarán a tormentas severas que estarán marcadas por abundantes precipitaciones y posibilidad de caída de granizo.
Los vientos afectarán a parte del NOA y la Región Central
Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, la totalidad de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Chubut, San Luis y Mendoza se enfrentarán a los fuertes vientos que se repartirán en los distintos distritos en el comienzo de la semana. Las notificaciones se mantienen en la parte sur de Santiago del Estero como única región del NOA bajo reporte por vientos que podrían alcanzar hasta los 80 km/h en Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina, Sarmiento, Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica durante la mañana de hoy, entre las 6:00 y las 12:00.
Las alertas se extienden para la provincia de Santa Fe en las zonas de Nueve de Julio, San Cristóbal, San Justo, Belgrano, Castellanos, Las Colonias, San Martín, Garay, La Capital, San Jerónimo, Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Caseros y General López. En territorio santafesino se aguardan vientos del sector oeste rotando al sudoeste, con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.
Pronóstico para Entre Ríos y la provincia de Córdoba
En la provincia de Entre Ríos, el fenómeno abarcará los departamentos de Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay y Victoria. La alerta por ráfagas de hasta 80 km/h se mantendrá activa durante la mañana y la tarde, extendiéndose hasta las 18 horas.
En la región del NEA las tormentas severas marcarán la jornada de hoy. En la provincia de Corrientes, los fenómenos afectarán a Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Ituzaingó, San Miguel, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé. Asimismo, en Misiones la alerta se extiende sobre Candelaria, Capital, Libertador General San Martín, San Ignacio, 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier y el sur de Guaraní.
Para estas dos provincias la alerta es la misma: el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que ocurrirán principalmente entre la mañana y la tarde de este lunes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional caída de granizo y fundamentalmente ráfagas intensas que podrían superar los 70 km/h, esperándose valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Por su parte, en Córdoba las advertencias rigen de manera particular durante la mañana para las regiones de Ischilín, Río Seco, Sobremonte, Tulumba, San Justo, Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, General San Martín, Marcos Juárez, Unión, Juárez Celman, la zona baja de Río Cuarto y las zonas serranas de Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, Calamuchita y Río Cuarto. En todas estas localidades se esperan vientos del sector oeste con rotación al sudoeste y ráfagas de hasta 80 km/h.
Impacto en San Luis, Cuyo y la Pampa Húmeda
En la provincia de San Luis, los sectores comprendidos por la área baja y serrana de Ayacucho, las serranías de Belgrano, Coronel Pringles, Juan Martín de Pueyrredón y Libertador General San Martín, junto a los parajes bajos de Coronel Pringles, General Pedernera, Gobernador Dupuy, Belgrano y Juan Martín de Pueyrredón, permanecen bajo alerta amarilla. Se prevén vientos del sector sur de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h, mientras que en localidades cordilleranas del sector oeste los vientos alcanzarán intensidades de 50 a 70 km/h con ráfagas superiores a los 100 km/h.
La Pampa presenta advertencia amarilla en Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay, Utracán, Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó, Trenel, Caleu Caleu, Hucal, Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Chical Co y Puelén. En esta provincia el impacto se sentirá con vientos del oeste rotando al sudoeste, de entre 40 y 50 km/h, y ráfagas estimadas en 80 km/h.
Alerta naranja para la costa bonaerense
En Río Negro, la alerta meteorológica rige para Avellaneda, Pichi Mahuida, Conesa, la meseta de Adolfo Alsina, la meseta de San Antonio y Valcheta. El área registrará vientos del sector oeste de 50 a 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, en tanto que en la región costera los vientos rotarán al sector sur entre 40 y 60 km/h, pudiendo superar los 90 km/h. Un panorama similar se mantendrá en la provincia de Chubut, sobre la Costa de Biedma, bajo la misma intensidad de ráfagas.
En el oeste del país, Mendoza mantiene alerta amarilla en la cordillera de Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, San Carlos, Tunuyán, Malargüe y San Rafael. Las condiciones cordilleranas incluirán vientos sostenidos del sector oeste de 50 a 70 km/h con ráfagas severas que podrían sobrepasar los 100 km/h.
Finalmente, la totalidad de la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta amarilla por vientos del sector oeste con rotación al sudoeste, velocidades de 40 a 50 km/h y ráfagas de 80 km/h. Sin embargo, el nivel de riesgo se eleva a categoría naranja en el litoral bonaerense durante la mañana y la tarde. Esta medida preventiva comprende al este de General Lavalle, La Costa, Pinamar, sudeste de General Juan Madariaga, Villa Gesell, la costa de General Pueyrredón, Mar Chiquita, General Alvarado, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino, Monte Hermoso, el norte de Bahía Blanca, el oeste de Patagones, Puan, las zonas bajas de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist y la costa de Patagones, donde el viento alcanzará velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían trepar hasta los 90 km/h.