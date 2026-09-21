Alerta naranja y amarilla por vientos de hasta 100 km/h, tormentas y posible granizo: qué provincias serán las más afectadas este lunes

Finalmente, la totalidad de la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta amarilla por vientos del sector oeste con rotación al sudoeste, velocidades de 40 a 50 km/h y ráfagas de 80 km/h. Sin embargo, el nivel de riesgo se eleva a categoría naranja en el litoral bonaerense durante la mañana y la tarde. Esta medida preventiva comprende al este de General Lavalle, La Costa, Pinamar, sudeste de General Juan Madariaga, Villa Gesell, la costa de General Pueyrredón, Mar Chiquita, General Alvarado, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino, Monte Hermoso, el norte de Bahía Blanca, el oeste de Patagones, Puan, las zonas bajas de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist y la costa de Patagones, donde el viento alcanzará velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían trepar hasta los 90 km/h.