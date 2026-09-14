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Cómo estará el tiempo en San Miguel de Tucumán este martes 15 de septiembre

Conocé el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

FRÍO EN LA CIUDAD
FRÍO EN LA CIUDAD DIEGO ARÁOZ/LAGACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronosticó para este martes en San Miguel de Tucumán una máxima de 22°C y mínima de 5°C, iniciando una recuperación térmica tras el frío del fin de semana.
  • La jornada comenzó con neblina y frío matinal, pero alcanzará una amplitud térmica de 17 grados hacia la tarde, con cielo algo nublado y sin lluvias.
  • El ascenso continuará durante la semana en la provincia, con temperaturas que alcanzarán los 23°C el miércoles y hasta 25°C el jueves según el SMN.
Resumen generado con IA

El tiempo en San Miguel de Tucumán presentará un marcado ascenso de la temperatura durante este martes 15 de septiembre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada tendrá una temperatura mínima de 5°C y una máxima que llegará a 22°C.

De acuerdo con la actualización del organismo, durante la madrugada se espera neblina, con una temperatura cercana a los 5°C y sin probabilidad de precipitaciones. La visibilidad podría verse reducida por las condiciones de humedad.

Cómo estará el tiempo durante la mañana

Durante las primeras horas del martes continuará el ambiente frío. El SMN prevé 5°C y cielo con neblina, mientras que el viento soplará del sector oeste y luego rotará al noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

No se esperan lluvias durante la mañana, por lo que las condiciones tenderán a mantenerse estables.

A qué hora subirá la temperatura en Tucumán

El cambio más importante llegará durante la tarde. La temperatura ascenderá rápidamente y alcanzará una máxima de 22°C, con cielo algo nublado y viento del noreste de entre 7 y 12 km/h.

La diferencia entre la mínima y la máxima será de 17 grados, por lo que la amplitud térmica será uno de los principales rasgos de la jornada.

Durante la noche, el cielo estará algo nublado y la temperatura descenderá hasta unos 13°C. El viento volverá a soplar del noroeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

El pronóstico para este martes 15 de septiembre

Mínima: 5°C.

Máxima: 22°C.

Madrugada: neblina, 0% de probabilidad de lluvias.

Mañana: neblina, sin precipitaciones.

Tarde: algo nublado, 0% de probabilidad de lluvias.

Noche: algo nublado, 0% de probabilidad de lluvias.

Viento: entre 7 y 22 km/h, con cambios de dirección.

El pronóstico extendido muestra además que el miércoles 16 de septiembre podría registrarse una mínima de 7°C y una máxima de 23°C, mientras que el jueves las temperaturas seguirían en ascenso, con valores previstos de entre 10°C y 25°C.

El escenario coincide con la tendencia de recuperación térmica que el SMN había anticipado para Tucumán luego del marcado descenso de temperaturas registrado durante el fin de semana.

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