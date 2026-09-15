El tiempo en Tucumán: qué dice el pronóstico para Tafí del Valle y Concepción

Resumen para apurados
- Tucumán espera este martes un ascenso térmico con máxima de 22 °C y cielo algo nublado, dejando atrás jornadas heladas, según el Servicio Meteorológico Nacional.
- Tras mínimas de 4 °C en la capital y de -2 °C en Tafí del Valle, el tiempo experimenta una tregua temporal acompañada de vientos moderados y sin precipitaciones.
- Pese al alivio diurno, el termómetro descenderá por la noche hasta los 10 °C y 13 °C, anticipando la continuidad de madrugadas frías en toda la provincia.
El día empezó con algo de neblina en San Miguel de Tucumán. La temperatura mínima fue registrada entre las 5 y las 7 de la mañana en 4 °C. A las 8:40, el indicador ya marcaba 6,9 °C. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este martes se marcará un quiebre respecto a las bajas temperaturas de los días anteriores.
Durante todo el día habrá vientos que tendrán mayor intensidad por la mañana –entre 13 y 22 kilómetros por hora– y perderán fuerza desde la tarde y hasta la noche –cuando alcancen una velocidad máxima de 12 kilómetros por hora, con dirección predominante del noreste y noroeste–.
También se espera que la temperatura máxima llegue a los 22 °C en horas de la tarde. El cielo se mantendrá algo nublado hasta el final del día y, por la noche, el termómetro volverá a marcar 13 °C para dar lugar a una nueva madrugada fría del miércoles. No se esperan precipitaciones.
El tiempo en Tafí del Valle
Los indicadores de Tafí del Valle muestran condiciones similares a las de la capital durante las primeras horas del martes. A las 8:40, el termómetro marcaba 6,9 °C y se indica un cielo despejado pero con neblina, una sensación térmica de 3,6 °C y una humedad del 91 %.
La temperatura más baja llegó a -2 °C durante la madrugada y la mañana. Habrá vientos hasta el mediodía de hasta 22 kilómetros por hora. Por la tarde se intensificarán y llegarán a alcanzar una velocidad de hasta 31 kilómetros por hora. La temperatura máxima llegará a los 15 °C en los valles.
Por la noche, los vientos perderán intensidad y tendrán una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora con dirección predominante del norte. Al caer el sol, la temperatura volverá a bajar para posicionarse en los 10 °C con un cielo nublado.
El tiempo en Concepción
El pronóstico del SMN para el sur de la provincia es similar al que se presentó para San Miguel de Tucumán. El martes empezó con una humedad del 91 %, una presión de 969,4 hPa y viento del norte a 19 kilómetros por hora. La mínima se registró en 4 °C antes de la salida del sol.
A las 9 de la mañana, el termómetro marcó 6,9 °C con algo de neblina y vientos de hasta 22 kilómetros por hora con dirección predominante del noroeste. La temperatura más elevada será de 22 °C por la tarde, cuando el cielo se encuentre algo nublado. Los vientos serán más leves.
Hacia la noche, la temperatura volverá a descender y quedará en 13 °C, con la misma intensidad de viento que por la tarde y una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora con dirección predominante del noroeste.