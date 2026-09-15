SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: qué dice el pronóstico para Tafí del Valle y Concepción

Tras varias jornadas de bajas temperaturas, Tucumán tendrá este martes una máxima de 22 °C y cielo algo nublado.

El tiempo en Tucumán: qué dice el pronóstico para Tafí del Valle y Concepción
Foto: Osvaldo Ripoll - LA GACETA
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán espera este martes un ascenso térmico con máxima de 22 °C y cielo algo nublado, dejando atrás jornadas heladas, según el Servicio Meteorológico Nacional.
  • Tras mínimas de 4 °C en la capital y de -2 °C en Tafí del Valle, el tiempo experimenta una tregua temporal acompañada de vientos moderados y sin precipitaciones.
  • Pese al alivio diurno, el termómetro descenderá por la noche hasta los 10 °C y 13 °C, anticipando la continuidad de madrugadas frías en toda la provincia.
Resumen generado con IA

El día empezó con algo de neblina en San Miguel de Tucumán. La temperatura mínima fue registrada entre las 5 y las 7 de la mañana en 4 °C. A las 8:40, el indicador ya marcaba 6,9 °C. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este martes se marcará un quiebre respecto a las bajas temperaturas de los días anteriores.

Del frío al calor: el pronóstico para Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca y La Rioja

Del frío al calor: el pronóstico para Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca y La Rioja

Durante todo el día habrá vientos que tendrán mayor intensidad por la mañana –entre 13 y 22 kilómetros por hora– y perderán fuerza desde la tarde y hasta la noche –cuando alcancen una velocidad máxima de 12 kilómetros por hora, con dirección predominante del noreste y noroeste–.

También se espera que la temperatura máxima llegue a los 22 °C en horas de la tarde. El cielo se mantendrá algo nublado hasta el final del día y, por la noche, el termómetro volverá a marcar 13 °C para dar lugar a una nueva madrugada fría del miércoles. No se esperan precipitaciones.

El tiempo en Tafí del Valle

Los indicadores de Tafí del Valle muestran condiciones similares a las de la capital durante las primeras horas del martes. A las 8:40, el termómetro marcaba 6,9 °C y se indica un cielo despejado pero con neblina, una sensación térmica de 3,6 °C y una humedad del 91 %.

La temperatura más baja llegó a -2 °C durante la madrugada y la mañana. Habrá vientos hasta el mediodía de hasta 22 kilómetros por hora. Por la tarde se intensificarán y llegarán a alcanzar una velocidad de hasta 31 kilómetros por hora. La temperatura máxima llegará a los 15 °C en los valles.

Mirá las mejores fotos de la nevada en Tafí del Valle

Mirá las mejores fotos de la nevada en Tafí del Valle

Por la noche, los vientos perderán intensidad y tendrán una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora con dirección predominante del norte. Al caer el sol, la temperatura volverá a bajar para posicionarse en los 10 °C con un cielo nublado.

El tiempo en Concepción

El pronóstico del SMN para el sur de la provincia es similar al que se presentó para San Miguel de Tucumán. El martes empezó con una humedad del 91 %, una presión de 969,4 hPa y viento del norte a 19 kilómetros por hora. La mínima se registró en 4 °C antes de la salida del sol.

A las 9 de la mañana, el termómetro marcó 6,9 °C con algo de neblina y vientos de hasta 22 kilómetros por hora con dirección predominante del noroeste. La temperatura más elevada será de 22 °C por la tarde, cuando el cielo se encuentre algo nublado. Los vientos serán más leves.

¿Nieve en Tucumán? Tafí del Valle espera un fin de semana con frío y temperaturas bajo cero

¿Nieve en Tucumán? Tafí del Valle espera un fin de semana con frío y temperaturas bajo cero

Hacia la noche, la temperatura volverá a descender y quedará en 13 °C, con la misma intensidad de viento que por la tarde y una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora con dirección predominante del noroeste.

Temas TucumánConcepciónSan Miguel de TucumánTafí del ValleServicio Meteorológico NacionalClima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Ola de frío: ¿cuándo empieza el ascenso de la temperatura en Tucumán?

Ola de frío: ¿cuándo empieza el ascenso de la temperatura en Tucumán?

¿Nieve en Tucumán? Tafí del Valle espera un fin de semana con frío y temperaturas bajo cero

¿Nieve en Tucumán? Tafí del Valle espera un fin de semana con frío y temperaturas bajo cero

Tucumán bajo alerta amarilla por frío extremo: cuáles son los muncipios afectados por temperaturas peligrosas

Tucumán bajo alerta amarilla por frío extremo: cuáles son los muncipios afectados por temperaturas peligrosas

Cuándo será el día más caluroso de la semana en Tucumán y a cuánto llegará el termómetro tras las heladas

Cuándo será el día más caluroso de la semana en Tucumán y a cuánto llegará el termómetro tras las heladas

Fiestas del Milagro en Salta: cómo estará el tiempo durante la Procesión del Señor y la Virgen

Fiestas del Milagro en Salta: cómo estará el tiempo durante la Procesión del Señor y la Virgen

Lo más popular
Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”
1

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

El fracaso de las pruebas Pisa: qué dijo la ministra de Educación de Tucumán
2

El fracaso de las pruebas Pisa: qué dijo la ministra de Educación de Tucumán

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos
3

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos

El Milagro moviliza Salta: Llegar parece imposible, pero Dios lo hace posible
4

El Milagro moviliza Salta: "Llegar parece imposible, pero Dios lo hace posible"

El recuerdo de Giséle Pelicot: drogó y abusó de su esposa, y la entregó a otros hombres
5

El recuerdo de Giséle Pelicot: drogó y abusó de su esposa, y la entregó a otros hombres

Ranking notas premium
Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán
1

Qué son las “Plazas de Bolsillo”: un concepto que cobra fuerza en Tucumán

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”
2

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos
3

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una reelección habilitada y críticas por una camiseta porteña
4

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una "reelección habilitada" y críticas por una camiseta porteña

Dante Sica, economista: “El NOA será uno de los grandes receptores de inversiones”
5

Dante Sica, economista: “El NOA será uno de los grandes receptores de inversiones”

Más Noticias
Cuándo será el día más caluroso de la semana en Tucumán y a cuánto llegará el termómetro tras las heladas

Cuándo será el día más caluroso de la semana en Tucumán y a cuánto llegará el termómetro tras las heladas

Del frío al calor: el pronóstico para Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca y La Rioja

Del frío al calor: el pronóstico para Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca y La Rioja

Ola de frío: ¿cuándo empieza el ascenso de la temperatura en Tucumán?

Ola de frío: ¿cuándo empieza el ascenso de la temperatura en Tucumán?

Horóscopo chino: los signos bajo advertencia y los favorecidos en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos bajo advertencia y los favorecidos en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

¿Adiós a los escenarios?: Gladys La Bomba Tucumana analiza dejar la música para dedicarse a la política

¿Adiós a los escenarios?: Gladys "La Bomba Tucumana" analiza dejar la música para dedicarse a la política

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”

¿Quién era “El hombre que cae”? El misterio detrás de una de las fotos más impactantes del 11-S

¿Quién era “El hombre que cae”? El misterio detrás de una de las fotos más impactantes del 11-S

A qué hora empezará a llover en Tucumán y hasta cuándo habrá precipitaciones

A qué hora empezará a llover en Tucumán y hasta cuándo habrá precipitaciones

Comentarios