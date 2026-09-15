El tiempo en Tucumán: qué dice el pronóstico para Tafí del Valle y Concepción

El tiempo en Concepción

El pronóstico del SMN para el sur de la provincia es similar al que se presentó para San Miguel de Tucumán. El martes empezó con una humedad del 91 %, una presión de 969,4 hPa y viento del norte a 19 kilómetros por hora. La mínima se registró en 4 °C antes de la salida del sol.