Tensión en Graneros: Huesen defendió a los inundados y cruzó a Monteros por tildarlos de "oportunistas"

Resumen para apurados
- El diputado Gerardo Huesen cruzó al ministro Darío Monteros en Tucumán por tildar de 'oportunistas' a vecinos inundados de Graneros que reclamaban asistencia tras el temporal reciente.
- El conflicto escaló luego de que la intendenta Raquel Graneros se retirara escoltada por la policía ante una protesta de mujeres que exigían obras y ayuda por las pérdidas materiales.
- La disputa profundiza la brecha entre el oficialismo local y los libertarios, mientras la falta de obras hídricas y asistencia social agrava el malestar en el sur de la provincia.
La polémica en el sur tucumano sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de fuerte confrontación política. Luego de que la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, se retirara escoltada por la policía en medio de un reclamo de vecinos inundados, con algunos dirigentes libertarios, el diputado nacional Gerardo Huesen (La Libertad Avanza) salió al cruce del oficialismo y denunció una actitud de "intimidación" hacia los damnificados.
El conflicto se originó cuando un grupo de mujeres intentó entregar un petitorio a la jefa municipal para exigir asistencia ante las cuantiosas pérdidas materiales sufridas por el temporal.
Ante la negativa de ser recibidas y la posterior intervención policial, el ministro del Interior, Darío Monteros, calificó la protesta como una maniobra "oportunista", lo que disparó la reacción de Huesen.
“No se confunda, intendente”
A través de un comunicado, Huesen le respondió directamente al funcionario bandeño. “No son oportunistas, son mujeres que lo perdieron todo, que hoy viven en la desesperación de no poder brindarles nada a sus hijos”, afirmó.
Según el diputado nacional, el accionar de las vecinas fue una respuesta natural ante una "situación límite" y la falta de canales de diálogo en el municipio. “Lo que hicieron fue tratar de encontrar a la intendenta, ya que ella no las recibía en su lugar de trabajo; solo querían entregarle pacíficamente un pedido”, remarcó.
Cuestionamiento a la empatía oficial
Huesen también fue crítico con la comparación de los tiempos políticos frente a las urgencias sociales. “No es oportunismo, es desesperación. El aniversario por la pérdida de un pariente no es comparable con ver a tus hijos con hambre, con frío y llorando en el día a día”, resaltó, en alusión a las justificaciones dadas desde el oficialismo para evitar el contacto con los manifestantes.
Finalmente, el diputado insistió en que el Estado debe priorizar la asistencia en el territorio antes que la protección policial de los funcionarios. “Pedir obras no es delito, intimidar a los vecinos sí”, concluyó.