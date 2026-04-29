Tensión en Graneros: Huesen defendió a los inundados y cruzó a Monteros por tildarlos de "oportunistas"

Cuestionamiento a la empatía oficial

Huesen también fue crítico con la comparación de los tiempos políticos frente a las urgencias sociales. “No es oportunismo, es desesperación. El aniversario por la pérdida de un pariente no es comparable con ver a tus hijos con hambre, con frío y llorando en el día a día”, resaltó, en alusión a las justificaciones dadas desde el oficialismo para evitar el contacto con los manifestantes.