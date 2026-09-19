Neuquén abrazó la Copa Davis: Cerúndolo y Tirante maravillaron al público

Resumen para apurados
- Argentina sacó una ventaja de 2-0 ante Turquía en Neuquén por la Copa Davis, gracias a los triunfos de Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante en el estadio Ruca Che.
- Cerúndolo superó a Yanki Erel y Tirante venció a Mert Alkaya en sets corridos, en una histórica presentación que acercó el tenis internacional de primer nivel al público patagónico.
- Con este resultado, el equipo nacional quedó a un triunfo de clasificar a los Qualifiers de 2027 y de alcanzar su victoria número 100 en la historia de la competencia.
DESDE NEUQUÉN.- Neuquén se dio el lujo de albergar un evento de la magnitud de la Copa Davis y, con él, vivir una experiencia que los fanáticos del tenis de la región difícilmente olvidarán. Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante ofrecieron un festival de derechas en el Ruca Che. Porque recibir a algunos de los mejores jugadores del país también tiene mucho de eso: descubrir desde unos pocos metros la velocidad, la potencia y la jerarquía de un tenis que, hasta ahora, para muchos neuquinos sólo podía verse por televisión o viajando cientos de kilómetros.
Argentina hizo del emblemático microestadio techado su hogar y encontró una conexión especial entre jugadores y público. Poco pudo hacer Turquía para ofrecer resistencia en los dos singles y quedó contra las cuerdas de cara a la definición de este domingo: el equipo de Javier Frana se puso 2-0 con las victorias de Cerúndolo y Tirante sobre Yanki Erel y Mert Alkaya y ahora necesita apenas un triunfo más para quedarse con la serie correspondiente al Grupo Mundial I y asegurar su boleto a los Qualifiers de 2027.
Cerúndolo impuso su jerarquía
En un Ruca Che con alrededor del 80% de ocupación -pese a que las entradas se habían agotado rápidamente; luego, según pudo saber LA GACETA, quedaron algunos remanentes provenientes de devoluciones protocolares que no llegaron a venderse-, fue primero “Fran” quien hizo disfrutar a la ciudad.
La raqueta número uno de Argentina mostró en la Patagonia por qué se encuentra entre los mejores 25 jugadores del mundo. Firme desde ambos lados, pero especialmente dañino con una derecha infernal, distribuyó a su rival por toda la cancha y manejó el desarrollo casi sin sobresaltos. La primera manga fue un paseo: 6-0. En el segundo set, Erel (329° del ranking ATP y campeón de Wimbledon junior en dobles) logró acomodarse y ofrecer mayor resistencia, aunque un quiebre en el séptimo game volvió a inclinar el partido para Cerúndolo, que cerró el parcial 6-4.
Los latigazos de Tirante
Después llegó el turno de Tirante frente a Alkaya (296°), primera raqueta turca. Si Cerúndolo había impactado con su derecha unos minutos antes, los latigazos de drive del platense provocaron todavía más murmullos en las tribunas. A eso le sumó una gran tarde al servicio: terminó con nueve aces y ganó el 76% de los puntos disputados con su primer saque. Se impuso 6-2 y 6-4, consiguió su primera victoria como local en una serie de Copa Davis y dejó a Argentina a un paso de cerrar la eliminatoria.
Pero más allá del resultado, buena parte del espectáculo estuvo en lo que provocaban esos golpes del otro lado de la cancha. Familias enteras, jugadores amateurs, profesores, chicos y adultos seguían con asombro una velocidad de pelota difícil de dimensionar frente a una pantalla. Hubo cánticos, banderas y aplausos, pero también miradas de sorpresa cada vez que un saque o una derecha mostraban la verdadera dimensión del tenis profesional.
“Por televisión no lo ves”
“Por televisión no lo ves. El saque de Tirante, su derecha... una cosa de locos. Si no lo ves personalmente, no llegás a dimensionarlo”, resumió Guillermo Montero, uno de los fanáticos presentes.
Para otros, lo extraordinario estuvo simplemente en poder vivirlo sin abandonar la provincia. Joaquín Szcechenyi llevaba alrededor de 15 años sin observar tenis profesional de semejante nivel. “Tener a estas bestias jugando acá es hermoso”, sintetizó.
Cecilia, su mamá, valoró la organización del evento en una región alejada de los escenarios que habitualmente concentran los grandes acontecimientos deportivos del país. “Para nosotros, que somos del interior, que hayan hecho este evento acá es una emoción enorme. Además, permite que gente de provincias cercanas pueda acceder mucho más fácilmente”, destacó.
El desafío de aprovechar el impulso
La expectativa había comenzado varios días antes. La Copa Davis se instaló en la ciudad mediante actividades con chicos, colegios y distintas instituciones, además de convertirse en tema recurrente dentro de los clubes de tenis. “La gente estaba emocionada y pendiente. Mostrar tanto el tenis me parece fabuloso porque es una manera de incentivarlo y hacerlo crecer nuevamente”, sostuvo Cecilia.
Andrés Szcechenyi, profesor durante 30 años, conoce de cerca esa realidad y considera que existe una base desde donde aprovechar el impulso. “Neuquén siempre sacó muy buenos jugadores. Hay muy buenos profesores y muchos clubes; solamente en la capital debés tener alrededor de siete con canchas de tenis”, describió. Además, aclaró que, pese a lo que suele pensarse desde otras regiones del país, en la provincia el tenis se practica principalmente en canchas al aire libre y no bajo techo.
El desafío será que ese entusiasmo perdure. Por ahora, Neuquén disfrutó algo poco habitual: ver de cerca, en el Ruca Che, la velocidad, la potencia y el nivel del tenis profesional.
La definición
Este domingo, desde las 11, saldrá a la cancha la pareja argentina integrada por Guido Andreozzi y Andrés Molteni, que tendrá la primera oportunidad de cerrar la serie. Enfrentará al dobles turco compuesto por Tuncay Duran y Arda Azkara.
En caso de ser necesario, después están previstos los singles entre Cerúndolo y Alkaya y entre Tirante y Erel, aunque los capitanes todavía pueden realizar modificaciones en sus respectivas formaciones.
Si Argentina gana el dobles y sentencia la serie -alcanzaría así su victoria número 100 en el certamen-, se disputará al menos un encuentro más. Todos los partidos se juegan al mejor de tres sets y la jornada será televisada por TyC Sports.