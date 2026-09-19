Neuquén abrazó la Copa Davis: Cerúndolo y Tirante maravillaron al público

DESDE NEUQUÉN.- Neuquén se dio el lujo de albergar un evento de la magnitud de la Copa Davis y, con él, vivir una experiencia que los fanáticos del tenis de la región difícilmente olvidarán. Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante ofrecieron un festival de derechas en el Ruca Che. Porque recibir a algunos de los mejores jugadores del país también tiene mucho de eso: descubrir desde unos pocos metros la velocidad, la potencia y la jerarquía de un tenis que, hasta ahora, para muchos neuquinos sólo podía verse por televisión o viajando cientos de kilómetros.