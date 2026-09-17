Por qué la Copa Davis llegó a Neuquén y qué busca dejar después de la serie con Turquía

La llegada de la Copa Davis a Neuquén ya provocó un impacto que excede lo que pueda suceder dentro de la cancha durante la serie entre Argentina y Turquía. Por primera vez, la competencia desembarcó en la Patagonia y la respuesta fue inmediata: cerca de 3.000 entradas se agotaron en menos de media hora y, durante toda la semana, se multiplicaron las actividades relacionadas con el tenis en distintos puntos de la provincia, mucho más allá del Ruca Che, convertido por estos días en el punto neurálgico de este fenómeno deportivo que atraviesa al sur del país.