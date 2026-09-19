“Nunca había jugado con un público así”: la confesión del turco Mert Alkaya tras enfrentar a Argentina en la Copa Davis

DESDE NEUQUÉN.- Mert Alkaya sabía que el desafío sería grande. Había estudiado a Thiago Tirante, conocía la potencia de su saque y esperaba encontrarse con un rival acostumbrado a escenarios importantes. Lo que no terminaba de dimensionar era todo lo que iba a suceder alrededor de la cancha. Después de caer 6-2 y 6-4 ante el platense en el segundo punto de la serie por Copa Davis, el primer singlista de Turquía reconoció que el ambiente del Ruca Che fue una experiencia completamente nueva para él.