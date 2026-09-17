“Lo disfruto de una manera diferente”: Cerúndolo explicó a LA GACETA qué siente al jugar la Copa Davis

En Neuquén habrá, además, un componente diferente. Después de dos años y medio sin disputar una serie en el país, Argentina volverá a sentir el respaldo de su público. Cerúndolo pretende aprovechar ese contexto como impulso y no transformarlo en una carga. “Estamos jugando en casa, con nuestra gente, y eso también es un plus para nosotros. Fueron muy pocas las series que nos tocaron acá durante los últimos cinco o seis años y queremos aprovecharlo desde el lado positivo: que sea un empujón, conectar con la gente y no transformarlo en una presión por el hecho de jugar acá y sentir que tenemos que ganar”, afirmó.