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Copa Davis: Cerúndolo arrasó con Erel y le dio el primer punto a Argentina ante Turquía

El bonaerense lo derrotó por 6-0 y 6-4 en una hora y 13 minutos.

COPA DAVIS. Cerúndolo arrasó con Erel y le dio el primer punto a Argentina ante Turquía.
COPA DAVIS. Cerúndolo arrasó con Erel y le dio el primer punto a Argentina ante Turquía.
Por Diego Caminos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Francisco Cerúndolo venció hoy a Yanki Erel en Neuquén y le dio a Argentina el primer punto ante Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis.
  • Con parciales de 6-0 y 6-4 en poco más de una hora, el triunfo marcó un hito histórico al ser la primera vez que la Patagonia alberga una serie del certamen.
  • La victoria acerca al país a los Qualifiers y deja la serie favorable antes del cruce de Thiago Tirante frente a Mert Alkaya por el segundo punto.
Resumen generado con IA

DESDE NEUQUÉN.- Francisco Cerúndolo cumplió con su condición de favorito y le dio a Argentina el primer punto de la serie frente a Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis. En el estadio Ruca Che de Neuquén, el bonaerense derrotó por 6-0 y 6-4 a Yanki Erel en una hora y 13 minutos y puso al equipo capitaneado por Javier Frana 1-0 arriba.

Cerúndolo construyó la victoria a partir de un primer set prácticamente perfecto. Sólido desde el fondo de la cancha y con pocos errores, aprovechó también el nerviosismo de Erel, que nunca consiguió acomodarse al partido. El argentino tomó rápidamente el control, consiguió los quiebres necesarios y cerró la manga con un contundente 6-0.

El desarrollo cambió en el segundo parcial. Erel empezó a hacer pie sobre la cancha rápida del Ruca Che, sostuvo sus primeros juegos de servicio y, con ellos, también ganó confianza. El turco logró equilibrar los intercambios y obligó a Cerúndolo a trabajar bastante más que durante el arranque.

Sin embargo, el número uno argentino mantuvo la calma y esperó su oportunidad. Esta apareció recién en el séptimo game, cuando consiguió quebrar el saque de Erel para colocarse 4-3 y encaminar definitivamente el encuentro. A partir de allí, Cerúndolo administró la ventaja y se apoyó también en la energía que bajaba desde las tribunas para hacerse fuerte en los puntos importantes.

Con el 6-4 del segundo set, Cerúndolo terminó de sellar una victoria que además tuvo un valor especial para la región: fue el primer triunfo de la Patagonia como sede de una serie de Copa Davis. Neuquén había recibido por primera vez al equipo argentino para esta eliminatoria y el Ruca Che pudo celebrar rápidamente su primer punto.

El triunfo también dejó a Argentina un paso más cerca de su objetivo deportivo. La serie frente a Turquía corresponde al Grupo Mundial I y el ganador conseguirá la clasificación para disputar los Qualifiers de la Copa Davis 2027.

La jornada continuará con el segundo partido de singles. Thiago Tirante será el encargado de buscar el segundo punto argentino frente a Mert Alkaya, con la posibilidad de dejar al equipo de Frana muy bien posicionado de cara a la definición de la serie.

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