COPA DAVIS. Cerúndolo arrasó con Erel y le dio el primer punto a Argentina ante Turquía.

Sin embargo, el número uno argentino mantuvo la calma y esperó su oportunidad. Esta apareció recién en el séptimo game, cuando consiguió quebrar el saque de Erel para colocarse 4-3 y encaminar definitivamente el encuentro. A partir de allí, Cerúndolo administró la ventaja y se apoyó también en la energía que bajaba desde las tribunas para hacerse fuerte en los puntos importantes.