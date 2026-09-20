Presupuesto nacional 2027:¿para qué el superávit fiscal?

El segundo factor de la necesidad de superávit tiene que ver con algo ya mencionado, el crédito. La carga de la deuda pública no suele ser un problema por lo que haya que abonar porque normalmente no se paga sino que se renueva. Sin embargo, cuando el monto es grande hay detalles que cuidar. Uno, el efecto desplazamiento: renovar crédito al Estado es prestar menos para inversión. Entonces, reducir la deuda pública ayuda a que la tasa de interés del mercado sea más baja. Pero menor deuda se consigue pagando, no renovando. Y eso requiere dinero disponible: superávit. Por cierto, en las renovaciones se está expuesto a la variabilidad de la tasa de interés del mercado. Aunque el criterio sea discutible, si se consigue una tasa de interés menor que la expectativa de crecimiento del PIB la confianza y las inversiones aumentan, pero también es posible que la única tasa posible sea mayor. Aquí aparece de nuevo el resultado fiscal: cuando las cuentas son manejadas con prudencia, la confianza aumenta y las renovaciones son más baratas.