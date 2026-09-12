OpiniónColumnas Puntos de vista sobre management: ¿cuánto cuesta la tecnología? Martín López Ccruz - Director General de López Cruz & Co. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Hace 8 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular “Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833 Escuela mixta no es lo mismo que coeducación: qué cambia cuando varones y mujeres comparten el aula IA y educación: ¿cuánto falta para que nuestros hijos dejen de razonar? El mexicano Mario Aguilar trae un humor sin fronteras Función despedida de “Cabras no caballos” Ranking notas premium Un adolescente de 14 años, el primer investigado en Tucumán por el nuevo Régimen Penal Juvenil El gabinete de Mohamed en la UNT es casi un espejo del de Pagani Denuncian en la Justicia Federal a policías de Lomas de Tafí por secuestro extorsivo Molinos Río de la Plata adquiere el Complejo San Salvador Pasó de ser denunciado por acoso a víctima de “escraches” y amenazas