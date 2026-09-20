El Club Floresta, escenario de una jornada folclórica para todas las edades

En una primera instancia actuarán (sin competencia) los artistas infantiles Lichi del Monte, Carlitos “El Chunqueñito” Alderetes, Benjamín Zamorano (foto), Mateo Ponce, Isabelita Ludueño, Joaquín Machuca, Mirko Ruíz, Francesca Rojas Acosta, Bruno Amaya “El Taleñito”, L’Ment (K-Pop) y academias de danza. Luego se presentarán los competidores en música: Lara Páez, Canto Talitense, Taloko, Nuevos Senderos, Uma Rearte, Franco Véliz y Catalina Barboza. Y como cierre, actuarán los de danza: Academia Luna Tucumana, Estudio Coreográfico Renacer, Academia Virgen del Valle, Academia Santos Vega, Academia Sol y Luna del Norte, Movimiento Folk y Ballet Resabaile. De esta instancia surgirá un ganador, que formará parte de la cartelera del festival aniversario, que se realizará en noviembre. Como invitados estarán Raíces Taficeñas, Academia El Rejunte y el Club de Abuelos Tucumán, junto a Molina.