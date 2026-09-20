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El Club Floresta, escenario de una jornada folclórica para todas las edades

Confluencias para la familia.

El Club Floresta, escenario de una jornada folclórica para todas las edades
Hace 4 Hs

Desde el mediodía, el Club Floresta (avenida Colón 471) será escenario de una jornada folclórica para toda la familia que culminará con la final del Pre-Festival Confluencias, en el marco de los festejos por los 20 años de ese evento organizado por Diego Molina. 

En una primera instancia actuarán (sin competencia) los artistas infantiles Lichi del Monte, Carlitos “El Chunqueñito” Alderetes, Benjamín Zamorano (foto), Mateo Ponce, Isabelita Ludueño, Joaquín Machuca, Mirko Ruíz, Francesca Rojas Acosta, Bruno Amaya “El Taleñito”, L’Ment (K-Pop) y academias de danza. Luego se presentarán los competidores en música: Lara Páez, Canto Talitense, Taloko, Nuevos Senderos, Uma Rearte, Franco Véliz y Catalina Barboza. Y como cierre, actuarán los de danza: Academia Luna Tucumana, Estudio Coreográfico Renacer, Academia Virgen del Valle, Academia Santos Vega, Academia Sol y Luna del Norte, Movimiento Folk y Ballet Resabaile. De esta instancia surgirá un ganador, que formará parte de la cartelera del festival aniversario, que se realizará en noviembre. Como invitados estarán Raíces Taficeñas, Academia El Rejunte y el Club de Abuelos Tucumán, junto a Molina.

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