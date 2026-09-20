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“REnacer”, música y canto en el Centro Cultural Virla
AMISTAD. Marta Grodez y Marijó Rotella compartirán “REnacer”.
AMISTAD. Marta Grodez y Marijó Rotella compartirán “REnacer”.
Hace 4 Hs

Esta noche, desde las 20 y en el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), Marta Grodek y Marijó Rotella presentarán “REnacer”, un encuentro musical protagonizado por dos compositoras tucumanas unidas por una historia de coincidencias que desemboca en un espectáculo compartido.

Grodek presentará sus composiciones instrumentales para piano, de carácter evocador y cinematográfico, acompañadas por danza contemporánea, mientras que Rotella ofrecerá canciones propias, en letra y música, dentro del jazz latino, el bolero y la canción romántica. También habrá obras con intervención de ambas. Estarán acompañadas por la guitarra de Carlos Podazza y con Timna Comedi como cantante invitada.

Las protagonistas se conocieron hace unos cuatro años por sugerencia de un amigo en común. “Ustedes se parecen demasiado”, les dijo y en un café comprobaron el amor común por la música. Ya habían compartido el Coro Universitario, pero su recorrido se centró más en la actividad privada y en la familia antes que en los escenarios. Desde 2019, Grodek se abocó a la composición en piano (aunque aclara que sus creaciones le llegan de manera inesperada) y en mayo lanzó su segundo disco, “Amores”; mientras que desde hace ocho años Rotella se presenta como cantante solista y en 2022 lanzó su álbum de tango y folclore, para luego abrir su repertorio compositivo a otros géneros. Actualmente integra con otros músicos un proyecto escolar basado en sus canciones infantiles.

El nombre del espectáculo no fue elegido al azar: “REnacer” es el título de una de las obras instrumentales de Marta, para la que Marijó escribió especialmente una letra que intenta expresar lo que ambas están viviendo con mucha intensidad. “Habla así de una nueva etapa a la que cada una llega con todo lo vivido anteriormente y con una experiencia que ahora encuentra otra forma de expresión, porque la vida les da otra oportunidad a través de la música: nunca es tarde para cumplir los sueños”, anticipan.

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