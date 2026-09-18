Mercado del Norte: la obra entra en su etapa final, pero aún no hay fecha de apertura

En tanto, Agostina Rivera Budeguer, una de las arquitectas a cargo de la obra, informó la inauguración se postergará hasta que las firmas finalicen las reparaciones en sus locales. “A fines de septiembre concluirán las obras generales del Shopping. Paralelamente, los locatarios ya avanzan con el montaje y la adecuación de sus espacios, a muy buen ritmo. Estimamos que esos trabajos estarán finalizados a mediados de octubre y, a partir de entonces, estaremos en condiciones de inaugurar el Shopping Mercado del Norte”, señaló.