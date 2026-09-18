Mercado del Norte: la obra entra en su etapa final, pero aún no hay fecha de apertura

Resumen para apurados
- La inauguración del Mercado del Norte en Tucumán se demorará tras finalizar las obras en septiembre, debido a que restan alquilar 20 de sus 90 locales por la crisis económica.
- Cerrado desde 2021, el histórico edificio tiene un avance de obra del 98%. Para mitigar la recesión, la concesionaria congeló los precios de los alquileres a fin de sumar marcas.
- Se prevé que el shopping genere más de 500 empleos directos y movilice a 40.000 personas por día, funcionando como un nuevo polo económico y cultural para el microcentro.
La situación comercial del Mercado del Norte condiciona su inauguración formal. Sucede que, aunque la obra termina este mes, todavía no se garantizó la ocupación plena de locales por demoras en los alquileres. En la dirección del edificio emblemático apuntan a la situación económica y plantean alternativas para atraer firmas.
La remodelación del inmueble ubicado en Maipú y Mendoza estará terminada el 29 de septiembre, confirmaron desde la conducción del proyecto. La apertura al público, sin embargo, se postergará. Distintas versiones apuntan a la falta de alquiler de algunos locales (hay 20 disponibles de un total de 90 puntos de venta) y a la etapa final de acondicionamiento de los negocios.
La intendenta Rossana Chahla se refirió recientemente a la fecha de apertura y apuntó al contexto comercial. “Tuve contacto con ellos (por los empresarios) hace unos 20 o 30 días. Yo quería que abran cuanto antes, porque eso genera trabajo, movimiento en la economía. Pero estaban con dificultades para el alquiler de algunos locales; y abrir sin alquilar tampoco está bueno”, planteó.
Los responsables del negocio aseguraron que se tomó la decisión de no incrementar los valores de alquiler en los últimos meses con la intención de “acompañar el esfuerzo de los comercios y las marcas que redoblan su apuesta por crecer, pese al contexto de crisis”, aportó una fuente de la empresa concesionaria a LA GACETA.
En tanto, Agostina Rivera Budeguer, una de las arquitectas a cargo de la obra, informó la inauguración se postergará hasta que las firmas finalicen las reparaciones en sus locales. “A fines de septiembre concluirán las obras generales del Shopping. Paralelamente, los locatarios ya avanzan con el montaje y la adecuación de sus espacios, a muy buen ritmo. Estimamos que esos trabajos estarán finalizados a mediados de octubre y, a partir de entonces, estaremos en condiciones de inaugurar el Shopping Mercado del Norte”, señaló.
Los encargados del proyecto resaltaron que el Shopping Mercado del Norte sostiene su plan de expansión, pese a la coyuntura económica, y remarcaron que, además de los 90 puntos de venta, entre su oferta se destaca un bazar de 3.500 metros cuadrados que es planteado como el más grande del país, según estimaciones. Además, habrá cuatro escaleras mecánicas y se combinará actividad comercial con gastronomía, entretenimiento y servicios.
En la empresa concesionaria agradecen la inversión y la apuesta en el edificio emblemático, pese a la situación económica. Como incentivo, manifiestan que -según las proyecciones- el emprendimiento tendría una circulación de 40.000 personas por día, de las cuales 6.000 serían convocadas exclusivamente por el bazar.
Desde la dirección del gran comercio “venden” al Mercado como el nuevo eje de gravedad del microcentro. Y adelantaron que existe con el centro comercial de la Terminal de Ómnibus un plan estratégico conjunto de marketing, promociones, ofertas y campañas de fidelización con sistema de puntos. Aproximaron que juntos constituirán una oferta de 300 locales comerciales bajo la conducción de la misma concesionaria.
Mientras finaliza la obra -actualmente en un estado de avance del 98%- continúa bajo análisis el proyecto de semipeatonalización de la calle Maipú, en coordinación con el Ejecutivo municipal. Y además de su función comercial, el edificio incorporará un espacio de streaming para transmisiones en vivo y un centro cultural de la Municipalidad capitalina de 250 metros cuadrados, destinado a exposiciones y actividades.
Estrategia comercial
Los encargados del proyecto apuntan a que la estrategia comercial se apoya en horarios extendidos, seguridad, confort y una plaza de juegos de 800 metros cuadrados con atracciones nuevas. Y defienden que el impacto del Mercado del Norte sobre los comercios existentes en el microcentro será de complementación y no de desplazamiento, justificando que los centros comerciales potencian a los negocios de la zona.
Desde la dirección pusieron como ejemplo el Alto Palermo y las Galerías Pacífico que -indicaron- sirvieron para generar una mayor afluencia y actividad para el comercio circundante.
La promesa es que el paseo comercial actúe como activador de la economía local, no solo a través del consumo sino también de la generación de empleo. La firma que conduce Juan Rocchio estima que, en la etapa de operación plena, el Mercado del Norte moverá a más de 500 trabajadores entre personal de los locales, equipos de limpieza, seguridad y administración del complejo.
Sin embargo, la apertura al público del emblemático edificio cerrado desde marzo de 2021 estará supeditada al avance de la ocupación de los locales comerciales.