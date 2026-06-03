El Mercado del Norte y su entorno complejo

Las veredas muy angostas son, sin dudas, el mayor problema de la zona. El ex secretario de Obras Públicas de la capital, Luis Lobo Chaklián, hoy abocado exclusivamente a la elaboración del nuevo Código de Planeamiento Urbano, había precisado que es indispensable ensanchar las veredas de las calles Maipú y Junín, al menos en el entorno del “primer supermercado” de Tucumán. El funcionario había explicado que la cuadra más costosa, que requiere obras de mayor envergadura, es Maipú al 200 (entre Mendoza y Córdoba), porque en las otras, desde Mendoza hasta 24 de Septiembre, los trabajos subterráneos, pluviales, cloacales y de agua corriente, ya se hicieron, cuando se remodelaron las peatonales Mendoza y Muñecas.