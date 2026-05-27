La obra del Mercado del Norte estaría lista en agosto: todos los detalles

Respecto de los plazos de finalización, el empresario confirmó que la intención es habilitar el paseo comercial a fines de agosto. “A partir de junio estamos haciendo entrega de los locales para que cada uno de los inquilinos pueda comenzar con sus trabajos y terminar sus espacios comerciales”, precisó. Por su parte, la encargada del área comercial, Agustina Rivera Budeguer, explicó que actualmente la obra atraviesa una etapa de terminaciones. “Estamos avanzando prácticamente con un 80% de la colocación de pisos. Después continuaremos con revestimientos, columnas y barandas, que son los detalles que le darán el marco definitivo a esta gran obra”, detalló. En cuanto a la composición del centro comercial, indicó que el número definitivo de locales aún puede modificarse según la demanda de los inquilinos. Sin embargo, adelantó que en planta baja “se proyectan alrededor de 36 locales, siete islas comerciales y una gran tienda ancha de aproximadamente 5000 m² distribuidos entre planta baja y planta alta”. Además, señaló que el nivel superior contará con otros 27 locales y siete islas de gran superficie.