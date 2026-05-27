Política

La obra del Mercado del Norte estaría lista en agosto: todos los detalles

La intendenta Rossana Chahla supervisó los trabajos en el paseo comercial, y afirmó que se harán trabajos complementarios en la zona.

ETAPA FINAL. Se buscó respetar las edificaciones históricas, dijo Rocchio.
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Hace 4 Hs

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, puso una posible fecha para la apertura plena para el paseo del Mercado del Norte. “Estamos hablando de agosto de 2026 como opción. Queremos que se reactive este lugar tan emblemático para todos los tucumanos, donde todos hemos venido en algún momento”, expresó la jefa municipal en un recorrido por el centro comercial. Allí supervisó el avance de los trabajos en ejecución.

Chahla destacó la recuperación de un lugar emblemático de la ciudad y adelantó que el municipio acompañará la puesta en valor integral del entorno urbano. En ese sentido, remarcó que el predio “estaba bastante deteriorado con el paso de los años”, aunque sostuvo que ahora “se renueva con lo que hoy nuestra ciudad necesita”.

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La jefa municipal detalló que el nuevo formato del espacio apunta a las nuevas demandas sociales y comerciales. “Han cambiado nuestra gente, nuestros jóvenes, nuestros chicos, entonces también los espacios que tenemos que dar deben ser pensados para ellos, para los jóvenes, para los grupos y para las familias”, afirmó a la prensa. Aclaró además que el nuevo espacio comercial no mantendrá la lógica histórica de un mercado tradicional. “No vemos que sea un formato como el que venía de mercadito. Vemos que es un shopping, por eso se llama Paseo del Norte. Es un shopping como cualquier otro de otras ciudades”, sostuvo.

FUERTE APUESTA. La empresa invirtió cerca de 12 millones de dólares. FUERTE APUESTA. La empresa invirtió cerca de 12 millones de dólares.

Agregó luego que se conservaron algunos rasgos estructurales del antiguo edificio, aunque incorporando otros elementos. “Se respetaron algunas estructuras y también se están poniendo otras más modernas, como las que estamos viendo”, señaló.

Espacio concesionado

En relación con la ocupación de los espacios comerciales, Chahla explicó que gran parte de los locales ya fueron alquilados, y aclaró que la Municipalidad no interviene en la comercialización. “Hay una consultora que se encarga de ese tema. Nosotros como municipio no somos intermediarios para el alquiler de los locales. Este espacio está concesionado al sector privado y nosotros respetamos, por supuesto”, indicó.

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Por otro lado, la jefa municipal anunció que el municipio realizará obras complementarias para acompañar el desarrollo del emprendimiento. “La Municipalidad hará una jerarquización de las calles y del entorno y también en la parte de cloacas y agua para colaborar con la construcción y hacerlo de manera conjunta con las empresas”, manifestó.

Chahla también hizo referencia a las condiciones actuales de circulación peatonal en la zona y explicó que se trabajará sobre las veredas y la seguridad urbana. “Por la calle Maipú la vereda tiene riesgos para la gente que circula con bolsas o compras. Nosotros quisimos que sea más segura y pensada para que la gente camine”, aseveró la intendenta.

Inversión millonaria

El presidente de la firma Paseo del Norte, Juan Rocchio, explicó que la inversión total del proyecto supera los 12 millones de dólares, y destacó la complejidad técnica de la obra. “Trabajamos con la Comisión de Patrimonio porque el compromiso era mantener la fachada, entonces el nivel de inversión fue mucho mayor”, explicó. Rocchio añadió que uno de los mayores desafíos se encuentra en la parte baja del edificio. “El subsuelo, que tiene más de 1.500 m², era la parte más afectada del edificio. Tenemos una napa muy poderosa que pasa por acá y, si no hacemos funcionar las bombas, llegamos a tener aproximadamente dos metros de agua”, detalló. Por ese motivo, indicó que se realizan importantes trabajos de impermeabilización y sistemas de evacuación hídrica.

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MODERNIZACIÓN. El nuevo paseo tendrá comodidades para mejorar la experiencia de los visitantes; entre ellas, escaleras mecánicas. MODERNIZACIÓN. El nuevo paseo tendrá comodidades para mejorar la experiencia de los visitantes; entre ellas, escaleras mecánicas.

Respecto de los plazos de finalización, el empresario confirmó que la intención es habilitar el paseo comercial a fines de agosto. “A partir de junio estamos haciendo entrega de los locales para que cada uno de los inquilinos pueda comenzar con sus trabajos y terminar sus espacios comerciales”, precisó. Por su parte, la encargada del área comercial, Agustina Rivera Budeguer, explicó que actualmente la obra atraviesa una etapa de terminaciones. “Estamos avanzando prácticamente con un 80% de la colocación de pisos. Después continuaremos con revestimientos, columnas y barandas, que son los detalles que le darán el marco definitivo a esta gran obra”, detalló. En cuanto a la composición del centro comercial, indicó que el número definitivo de locales aún puede modificarse según la demanda de los inquilinos. Sin embargo, adelantó que en planta baja “se proyectan alrededor de 36 locales, siete islas comerciales y una gran tienda ancha de aproximadamente 5000 m² distribuidos entre planta baja y planta alta”. Además, señaló que el nivel superior contará con otros 27 locales y siete islas de gran superficie.

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