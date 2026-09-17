Política

Senado: el oficialismo convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II con apoyo de los bloques aliados

La iniciativa obtuvo 44 votos a favor y 23 en contra. El oficialismo contó con el respaldo de distintos bloques. La oposición cuestionó que la medida implique un “blanqueo constante”.

El oficialismo convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II con apoyo de los aliados.
El oficialismo convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II con apoyo de los aliados.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El oficialismo aprobó en el Senado la ley de Inocencia Fiscal II con apoyo aliado, para actualizar el régimen tributario y reemplazar una norma de hace ocho meses.
  • La norma logró 44 votos a favor y 23 en contra del peronismo, que denunció un blanqueo continuo. Modifica los requisitos de acceso al Régimen Simplificado de Ganancias.
  • La ley fija el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para gozar de presunción de exactitud y tapón fiscal, coincidiendo con el fin del actual mandato presidencial.
Resumen generado con IA

Una importante victoria logró el oficialismo en el Senado de la Nación. Con el apoyo de los bloques aliados, convirtió en ley la segunda versión de la Inocencia Fiscal, un proyecto que llegó al recinto para suplantar a la primera versión, aprobada apenas ocho meses atrás.

La iniciativa obtuvo 44 votos a favor, entre ellos el apoyo del bloque que conduce Patricia Bullrich junto a los del PRO, la UCR, Convicción Federal, Despierta Chubut, Frente Cívico por Santiago, Independencia, La Neuquinidad, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños y Provincias Unidas.

Por la negativa quedaron los 23 senadores del bloque del peronismo, que se opuso porque entiende que el Gobierno sigue avanzando en un blanqueo constante.

Inocencia Fiscal II: los principales cambios

Uno de los cambios centrales de la ley tiene que ver con el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Con la legislación vigente, quedan afuera quienes hayan tenido ingresos superiores a mil millones de pesos o un patrimonio de más de $10.000 millones en alguno de los últimos tres años.

La ley también redefine cuándo se considera que existe una discrepancia significativa entre lo que declara el contribuyente y la información que maneja el fisco nacional.

El proyecto fija además una fecha límite para aprovechar los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal: el 31 de diciembre de 2027, último día del actual mandato presidencial.

Temas TucumánBuenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaGobierno nacional
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano
1

La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad
2

Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad

Tragedia en los Alpes: murió la atleta que había ganado la Carrera 4 Refugios de Bariloche
3

Tragedia en los Alpes: murió la atleta que había ganado la Carrera 4 Refugios de Bariloche

Con un gol y otra gran actuación de Messi, Inter Miami ganó la Campeones Cup
4

Con un gol y otra gran actuación de Messi, Inter Miami ganó la Campeones Cup

Llegan los Sporting Days: 7 días para aprovechar descuentos y beneficios exclusivos
5

Llegan los Sporting Days: 7 días para aprovechar descuentos y beneficios exclusivos

Ranking notas premium
Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad
1

Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera
2

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera

Todos los caminos conducen a Caputo
3

Todos los caminos conducen a Caputo

El caso Tini Stoessel: ganar dinero no siempre significa poder decidir sobre él
4

El caso Tini Stoessel: ganar dinero no siempre significa poder decidir sobre él

Yedlin con Wado de Pedro, un legislador sin candidatura y la foto de un diputado con Massa
5

Yedlin con "Wado" de Pedro, un legislador sin candidatura y la foto de un diputado con Massa

Más Noticias
Purga en la Armada: avanza la destitución de 10 militares por la trama de corrupción en sueldos

Purga en la Armada: avanza la destitución de 10 militares por la trama de corrupción en sueldos

La Casa Militar toma mayor control de la Quinta de Olivos y se desplaza al personal civil

La Casa Militar toma mayor control de la Quinta de Olivos y se desplaza al personal civil

Soledad Molinuevo: “Se necesita mejorar la calidad de vida de la gente en cuestiones básicas”

Soledad Molinuevo: “Se necesita mejorar la calidad de vida de la gente en cuestiones básicas”

Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad

Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad

Bullrich cuestionó los cambios en Discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027: “No estaba enterada”

Bullrich cuestionó los cambios en Discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027: “No estaba enterada”

La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

Ante Santilli, Jaldo reclamó que el Presupuesto 2027 incluya obras

Ante Santilli, Jaldo reclamó que el Presupuesto 2027 incluya obras

El ex concejal José Francisco Argañaraz instó al radicalismo a hacer un “mea culpa”

El ex concejal José Francisco Argañaraz instó al radicalismo a hacer un “mea culpa”

Comentarios