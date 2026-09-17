Senado: el oficialismo convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II con apoyo de los bloques aliados

Resumen para apurados
- El oficialismo aprobó en el Senado la ley de Inocencia Fiscal II con apoyo aliado, para actualizar el régimen tributario y reemplazar una norma de hace ocho meses.
- La norma logró 44 votos a favor y 23 en contra del peronismo, que denunció un blanqueo continuo. Modifica los requisitos de acceso al Régimen Simplificado de Ganancias.
- La ley fija el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para gozar de presunción de exactitud y tapón fiscal, coincidiendo con el fin del actual mandato presidencial.
Una importante victoria logró el oficialismo en el Senado de la Nación. Con el apoyo de los bloques aliados, convirtió en ley la segunda versión de la Inocencia Fiscal, un proyecto que llegó al recinto para suplantar a la primera versión, aprobada apenas ocho meses atrás.
La iniciativa obtuvo 44 votos a favor, entre ellos el apoyo del bloque que conduce Patricia Bullrich junto a los del PRO, la UCR, Convicción Federal, Despierta Chubut, Frente Cívico por Santiago, Independencia, La Neuquinidad, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños y Provincias Unidas.
Por la negativa quedaron los 23 senadores del bloque del peronismo, que se opuso porque entiende que el Gobierno sigue avanzando en un blanqueo constante.
Inocencia Fiscal II: los principales cambios
Uno de los cambios centrales de la ley tiene que ver con el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Con la legislación vigente, quedan afuera quienes hayan tenido ingresos superiores a mil millones de pesos o un patrimonio de más de $10.000 millones en alguno de los últimos tres años.
La ley también redefine cuándo se considera que existe una discrepancia significativa entre lo que declara el contribuyente y la información que maneja el fisco nacional.
El proyecto fija además una fecha límite para aprovechar los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal: el 31 de diciembre de 2027, último día del actual mandato presidencial.