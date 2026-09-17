Senado: el oficialismo convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II con apoyo de los bloques aliados

Inocencia Fiscal II: los principales cambios

Uno de los cambios centrales de la ley tiene que ver con el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Con la legislación vigente, quedan afuera quienes hayan tenido ingresos superiores a mil millones de pesos o un patrimonio de más de $10.000 millones en alguno de los últimos tres años.