Ninguna categoría del monotributo aporta lo suficiente para cubrir una jubilación mínima

Existen 4,8 millones de monotributistas, de los cuales 2,8 millones resultan activos en el SIPA. De esos 2,8 millones, 2,2 millones registran aportes previsionales. El monotributo se encuentra altamente concentrado en las categorías de menor facturación: un 55% se ubica en la categoría A. Según el Ieral, si el análisis se concentra en los aportes previsionales, cualquier categoría del monotributo aporta una porción de sus ingresos menor que los trabajadores en relación de dependencia. Mientras los aportes de las categorías A hasta la G representan desde un 3,6% hasta un 1% de sus ingresos, en un asalariado formal ese aporte personal asciende al 11% de sus ingresos. Para categorías mayores del monotributo las diferencias se acortan, dado que actúa el tope en el aporte de los trabajadores en relación de dependencia, con lo que para la categoría K del monotributo el pago representa un 1,6% de sus ingresos, versus 6% en un asalariado de similar ingreso. Si se considera el aporte personal promedio, este resulta equivalente al 11% de los ingresos en el caso de un salario formal promedio, al 5% para los autónomos y al 1,1% para los monotributistas, acota el reporte.