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Ninguna categoría del monotributo aporta lo suficiente para cubrir una jubilación mínima

El monotributo se encuentra altamente concentrado en las categorías de menor facturación.

Ninguna categoría del monotributo aporta lo suficiente para cubrir una jubilación mínima
Hace 5 Hs

Un monotributista varón de la categoría A, con 30 años de aportes, acumula fondos durante su vida activa que justifican una renta vitalicia, una vez jubilado, equivalente al 7% de un haber mínimo actual y al 9% si aporta durante 40 años. Si ese hombre fallece y su cónyuge percibe una pensión, el monto ahorrado durante la etapa activa cubre un 5% de una jubilación mínima con 30 años de aportes. En el caso de una monotributista mujer, que accede antes que el hombre a la jubilación y cuenta con una mayor esperanza de vida, los aportes acumulados justifican un haber equivalente al 4% o al 6% de la jubilación mínima, con 30 o 40 años de aportes, respectivamente. Los datos corresponden a un estudio realizado por Marcelo Capello y Martín Fiore, Responsables de la sección Fiscal del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), que llegó a la conclusión de que ninguna categoría del monotributo aporta lo suficiente para cubrir una jubilación mínima.

El Monotributo fue diseñado para facilitar la formalización económica y el cumplimiento fiscal de los trabajadores independientes de menores ingresos. Consolida obligaciones fiscales y de la seguridad social en una única cuota fija mensual, reduciendo la carga administrativa y los costos de cumplimiento para el contribuyente. La cuota se estructura sobre la base de tres componentes de pago fijo: a) impositivo, que sustituye las obligaciones de IVA y Ganancias; b) previsional, que permite computar años de servicio para el acceso a los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA); y c) salud, que permite financiar la cobertura de una obra social.

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Existen 4,8 millones de monotributistas, de los cuales 2,8 millones resultan activos en el SIPA. De esos 2,8 millones, 2,2 millones registran aportes previsionales. El monotributo se encuentra altamente concentrado en las categorías de menor facturación: un 55% se ubica en la categoría A. Según el Ieral, si el análisis se concentra en los aportes previsionales, cualquier categoría del monotributo aporta una porción de sus ingresos menor que los trabajadores en relación de dependencia. Mientras los aportes de las categorías A hasta la G representan desde un 3,6% hasta un 1% de sus ingresos, en un asalariado formal ese aporte personal asciende al 11% de sus ingresos. Para categorías mayores del monotributo las diferencias se acortan, dado que actúa el tope en el aporte de los trabajadores en relación de dependencia, con lo que para la categoría K del monotributo el pago representa un 1,6% de sus ingresos, versus 6% en un asalariado de similar ingreso. Si se considera el aporte personal promedio, este resulta equivalente al 11% de los ingresos en el caso de un salario formal promedio, al 5% para los autónomos y al 1,1% para los monotributistas, acota el reporte.

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