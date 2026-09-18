Redes sociales, videojuegos y asistentes de IA: prohibiciones a niños en la Unión Europea

La propuesta tiene varios componentes. El primero consiste en un enfoque escalonado para el acceso de los menores a las redes sociales. Los niños de 15 años o más podrán crear cuentas en redes sociales, mientras que los de 13 y 14 años podrán tener “minicuentas” a las que podrán acceder a través de la cuenta de uno de sus padres o tutores, según la propuesta.