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Redes sociales, videojuegos y asistentes de IA: prohibiciones a niños en la Unión Europea

Se planteó una nueva legislación que incluye diversas limitaciones.

EVIDENCIAS. Demostraron que el bienestar de los niños se ve perjudicado.
EVIDENCIAS. Demostraron que el bienestar de los niños se ve perjudicado.
Hace 5 Hs

La Unión Europea presentó ayer planes para establecer estrictos límites de edad para que los niños accedan a redes sociales, videojuegos y asistentes de IA, y obligar a las empresas a hacer seguras sus plataformas antes de que los menores las utilicen. Las reglas para las plataformas incluirían la prohibición de funciones adictivas como el desplazamiento infinito y las notificaciones automáticas mientras los niños duermen.

La propuesta legislativa, llamada “EU Kids Act”, llega un día después de que la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, anunciara que Los Veintisiete quieren prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 13 años y permitir únicamente un acceso limitado y supervisado hasta los 15 años.

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La UE recibió presiones para actuar después de que diversas evidencias demostraran que el bienestar físico y mental de los niños se ve perjudicado por las redes sociales, donde son víctimas de depredadores, estafadores y también acosadores.

La propuesta tiene varios componentes. El primero consiste en un enfoque escalonado para el acceso de los menores a las redes sociales. Los niños de 15 años o más podrán crear cuentas en redes sociales, mientras que los de 13 y 14 años podrán tener “minicuentas” a las que podrán acceder a través de la cuenta de uno de sus padres o tutores, según la propuesta.

Este tipo de cuenta tendría estrictas medidas de protección, incluido un límite de una hora diaria frente a la pantalla, para que los padres puedan garantizar un uso “seguro”. La UE destaca que quiere poner a los padres “en el asiento del conductor” y que ellos puedan limitar el acceso de sus hijos a estos servicios así como el tiempo de uso.

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El segundo pilar consiste en garantizar que redes sociales, aplicaciones para compartir videos, videojuegos en línea, compañeros de IA y robots conversacionales (chatbots) sean seguros antes de que los niños los utilicen. Esto significa prohibir las publicaciones de recomendaciones basadas en perfiles que hagan que los niños vean contenido perjudicial, así como los mecanismos de recompensa y el contacto no solicitado de desconocidos.

Los chatbots de IA

La UE también señaló que los chatbots de IA no deben “simular relaciones interpersonales de manera que creen dependencia emocional”, después de una serie de suicidios ocurridos en todo el mundo tras la interacción de niños con este tipo de asistentes.

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Los perfiles de los menores deberán ser privados de manera predeterminada, con ubicación, cámara y micrófono desactivados, y los niños deberán poder bloquear o silenciar fácilmente a otros usuarios. La propuesta se convertirá en ley únicamente después de las negociaciones entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE. Este proceso puede tomar meses.

La Comisión Europea, organismo de la UE encargado de supervisar el ámbito digital, pidió que se adopte rápidamente “considerando la clara demanda de medidas urgentes y exhaustivas”.

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Las plataformas deberán presentar un “plan de cumplimiento” a la Comisión y a un auditor independiente que evaluará cualquier nuevo servicio o función, informó la UE. Si el auditor no está satisfecho con lo que propone una empresa, la Comisión podrá solicitar “medidas correctivas”.

La UE también podrá iniciar investigaciones sobre las plataformas, que deberán concluirse en un plazo de 90 días, agregó.

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