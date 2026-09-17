“Kids Act”: la Unión Europea propone prohibir las redes sociales a los menores de 13 años

Resumen para apurados
- La Comisión Europea propuso este jueves prohibir las redes sociales a menores de 13 años en la Unión Europea mediante la Kids Act para proteger la salud digital infantil.
- La norma exige control parental y límite de una hora diaria para chicos de 13 a 15 años, además de frenar el scroll infinito y verificar la edad mediante una app oficial.
- El proyecto debe ser aprobado por el Parlamento y el Consejo de la UE para ser ley, marcando un hito global sobre la regulación de plataformas digitales previsto para 2026.
La Comisión Europea presentó la EU Kids Act, una propuesta que busca establecer nuevas reglas para proteger a los menores en internet. El proyecto plantea prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años y establecer controles parentales para los adolescentes de entre 13 y 15 años.
La iniciativa fue adoptada este jueves 17 de septiembre y todavía debe ser analizada y negociada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que deberán acordar el texto definitivo antes de que pueda convertirse en legislación.
La propuesta establece además que los adolescentes podrán abrir y administrar sus propias cuentas en redes sociales a partir de los 15 años. Para quienes tengan entre 13 y 15 años, el acceso se realizaría mediante una cuenta gestionada por sus padres o tutores, con funciones limitadas y un máximo de una hora diaria.
Qué propone la Kids Act para las redes sociales
El proyecto de la Comisión Europea plantea un acceso gradual a las redes sociales según la edad.
Los principales límites propuestos son:
Menores de 13 años: no podrán acceder a servicios de redes sociales.
Entre 13 y menos de 15 años: podrán utilizar redes sociales mediante una cuenta gestionada por sus padres o tutores.
Desde los 15 años: podrán crear y administrar sus propias cuentas.
Entre 13 y 15 años: las llamadas “minicuentas” tendrán funciones limitadas y un máximo de una hora de uso diario.
Los menores de 13 años sí podrían utilizar servicios de intercambio de videos diseñados específicamente para chicos, siempre mediante una cuenta administrada por un adulto responsable.
Qué deberán hacer las plataformas para proteger a los menores
La EU Kids Act también establece nuevas obligaciones para los servicios digitales utilizados por menores. El objetivo es que la protección esté incorporada desde el diseño de las plataformas.
Entre las medidas propuestas figuran restricciones a determinadas funciones que pueden fomentar el uso excesivo, como el scrolling o desplazamiento infinito, los mecanismos de recompensa y las notificaciones automáticas durante las horas de sueño.
También se plantea prohibir los contactos no solicitados de desconocidos con menores y establecer que los perfiles de los usuarios menores sean privados por defecto. Las plataformas deberán ofrecer herramientas sencillas para bloquear o silenciar a otros usuarios.
Además, las funciones de geolocalización, cámara y micrófono estarán sujetas a mayores restricciones para las cuentas de menores.
La UE también apunta a los videojuegos y la inteligencia artificial
La propuesta no se limita a las redes sociales. La Comisión Europea señaló que las nuevas reglas abarcarán también plataformas de intercambio de videos, videojuegos en línea, asistentes de inteligencia artificial y chatbots utilizados por menores.
En el caso de los chatbots y asistentes de IA destinados a chicos, la propuesta establece que deberán estar desactivados por defecto y que no podrán desarrollar comportamientos destinados a generar dependencia emocional en los menores.
El proyecto también busca limitar los sistemas de recomendación basados en perfiles que puedan conducir a los menores hacia contenidos perjudiciales.
Cómo funcionará el control de edad
Para hacer cumplir las restricciones, la Comisión Europea propone que las plataformas y las tiendas de aplicaciones utilicen herramientas de verificación de edad.
La Comisión ya desarrolló una aplicación europea destinada a permitir que los usuarios demuestren su edad sin entregar innecesariamente sus documentos de identidad o datos personales a cada plataforma. El objetivo es que los países de la Unión Europea comiencen a implementar estas herramientas durante 2026.
Las redes sociales y las plataformas de intercambio de videos deberán verificar la edad de los usuarios cuando se cree una nueva cuenta, según la propuesta presentada por la Comisión.
La propuesta también cambia las obligaciones de las plataformas
Uno de los puntos centrales de la Kids Act es el denominado principio de inversión de la carga de la prueba.
La propuesta establece que los grandes servicios en línea deberán demostrar que sus productos son seguros para los menores y que fueron diseñados teniendo en cuenta su edad y bienestar.
De esta manera, la Comisión busca que las plataformas tengan una mayor responsabilidad sobre los riesgos que sus servicios pueden generar para niños y adolescentes.
Qué dijo Ursula von der Leyen sobre la Kids Act
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostuvo que el problema no se limita a los menores y cuestionó determinadas características de las plataformas que pueden fomentar un uso excesivo.
La funcionaria también anticipó que la Comisión trabajará en un marco más amplio de regulación digital, denominado Ley de Equidad Digital, que abordará otras cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las plataformas.
La Comisión Europea viene trabajando en estas medidas a partir de un grupo especial de expertos que analizó durante 2026 los riesgos que enfrentan los menores en internet y presentó sus recomendaciones en julio.
Cuándo podría entrar en vigencia la prohibición de las redes sociales
La prohibición de las redes sociales para menores de 13 años todavía no está vigente en toda la Unión Europea.
La Comisión Europea presentó la propuesta este 17 de septiembre, pero ahora el texto deberá ser examinado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. Ambas instituciones deberán negociar el contenido definitivo antes de que la iniciativa pueda convertirse en una norma europea.
Por eso, las edades y restricciones planteadas por la EU Kids Act forman parte actualmente de una propuesta legislativa y podrían sufrir modificaciones durante el proceso de negociación.