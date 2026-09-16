Zuckerberg rechazó frenar el desarrollo de la IA y defendió los límites del mercado y las demandas

"La gente no querrá usar modelos que no se ajusten a sus intereses ni hagan lo que ellos quieren", escribió el director de la compañía, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, Threads, entre otras plataformas. "Por lo tanto, los laboratorios de investigación tienen un fuerte incentivo natural para alinear mejor sus modelos con esto". En su opinión, quedarán en desventaja si no lo hacen.