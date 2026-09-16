Zuckerberg rechazó frenar el desarrollo de la IA y defendió los límites del mercado y las demandas

Resumen para apurados
- Mark Zuckerberg rechazó este martes frenar el avance de la inteligencia artificial, al sostener que el mercado y los riesgos legales bastan para garantizar la seguridad.
- La postura del CEO de Meta difiere de líderes como Sam Altman y Elon Musk, quienes propusieron crear un ente de supervisión para evitar que los modelos se vuelvan incontrolables.
- El debate profundiza la división tecnológica en EE.UU., alineando a Meta con la visión de la Casa Blanca de acelerar el sector para no ceder el liderazgo ante China.
El director ejecutivo del gigante tecnológico Meta, Mark Zuckerberg, rechazó la propuesta de los referentes de otras grandes tecnológicas de ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).
En una publicación del martes en el servicio de microblogging X, Zuckerberg citó los mecanismos del mercado y los riesgos legales para los desarrolladores como limitaciones naturales y suficientes para la tecnología.
"La gente no querrá usar modelos que no se ajusten a sus intereses ni hagan lo que ellos quieren", escribió el director de la compañía, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, Threads, entre otras plataformas. "Por lo tanto, los laboratorios de investigación tienen un fuerte incentivo natural para alinear mejor sus modelos con esto". En su opinión, quedarán en desventaja si no lo hacen.
Según Zuckerberg, "la confianza y la alineación" se están convirtiendo rápidamente en las capacidades más importantes que diferenciarán a los agentes y modelos de IA, según publicó la cadena DW con base en agencias internacionales.
"El equilibrio de poder adecuado"
"Los laboratorios se enfrentan a una responsabilidad significativa si sus modelos causan daño, por lo que también tienen un fuerte incentivo para evitarlo", ha escrito en X, donde mantiene que contratar evaluadores y asesores independientes "es la mejor práctica de la industria".
Como ejemplo, Zuckerberg recordó que Meta pospuso durante varios meses el lanzamiento de su último sistema de inteligencia artificial ("Muse AI") , equipado con agentes personalizados, para reforzar las medidas de seguridad.
Y recordó también que no exigieron al resto de empresas que lo hicieran; "simplemente lo hicimos como parte de nuestro trabajo diario porque era claramente lo correcto para la gente y para nosotros".
El empresario tecnológico afirma que Meta ha asumido ese compromiso con la seguridad y que "otros laboratorios también pueden hacerlo" , y que la clave para construir un futuro positivo para todos "reside en mantener el equilibrio de poder adecuado".
A contracorriente de otros gigantes
Recientemente, la industria tecnológica ha advertido una y otra vez que los sistemas de IA podrían volverse incontrolables, dado su estado actual.
Durante el fin de semana, Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, pionera en IA, abogó por un ritmo más lento en el desarrollo de modelos de IA avanzada.
Amodei recibió el apoyo del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman; el empresario tecnológico Elon Musk, creador del asistente virtual Grok; el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella; y el director ejecutivo de DeepMind, Demis Hassabis.
En línea con el Gobierno de EEUU
Este debate provocó duras críticas del presidente estadounidense Donald Trump, quien se opone a la regulación gubernamental de la IA. Justificó su postura argumentando que Estados Unidos debe mantener su liderazgo tecnológico sobre China. Calificó a los escépticos de la IA como "teóricos de la conspiración" y "traidores".
El martes, OpenAI, Anthropic y Google abogaron por la creación de una organización autorreguladora interempresarial. Según ellos, el modelo es el organismo regulador privado Finra, que supervisa la negociación de valores en Estados Unidos en nombre de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
Sin embargo, el CEO de Meta, Zuckerberg, insistió en que las posibles demandas ya obligan a los desarrolladores a actuar con responsabilidad como en el caso de Meta con "Muse AI". Su publicación en X recibió apoyo de círculos cercanos al Gobierno de Estados Unidos.