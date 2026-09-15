Cada vez más docentes tienen un segundo trabajo y algunos manejan Uber para llegar a fin de mes

Resumen para apurados
- UDA advirtió en Argentina que cada vez más docentes recurren a empleos adicionales como Uber para llegar a fin de mes, ante el continuo deterioro de sus ingresos salariales.
- Según informes basados en el INDEC, el pluriempleo en el país subió al 11,5% en 2025, ubicando a la educación entre los rubros con mayor tasa de personas con múltiples ocupaciones.
- El gremio mantiene el estado de alerta ante el freno de las paritarias nacionales, mientras la sobreocupación y el endeudamiento amenazan con agravar la crisis laboral docente.
El pluriempleo crece entre los trabajadores argentinos y los docentes aparecen entre los sectores con mayor presencia de personas que tienen más de una ocupación. En ese contexto, el titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, aseguró que hay educadores que recurren a trabajos adicionales, incluso como conductores de Uber y taxis, para completar sus ingresos.
El informe El pluriempleo es un fenómeno extendido y creciente, elaborado por C-P Consultora a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC y presentado por la Fundación Friedrich Ebert, indicó que la proporción de trabajadores ocupados con dos o más empleos pasó del 8,7% en 2017 al 11,5% en 2025.
El estudio ubica a Educación, Salud y Casas Particulares dentro del denominado “pluriempleo tradicional”. En conjunto, esos sectores representan el 52% del fenómeno. En Educación, la incidencia alcanza al 27,5%, según el informe citado.
Docentes que hacen Uber para llegar a fin de mes
Romero vinculó esta situación con los ingresos de los trabajadores de la educación y cuestionó las políticas salariales y de financiamiento educativo del Gobierno nacional.
“Hay docentes que están trabajando en Uber y en taxis, mientras que los fines de semana hacen lo que comúnmente llamamos changas”, sostuvo el dirigente en declaraciones a Mundo Gremial.
El titular de UDA afirmó además que existen provincias donde los docentes atraviesan dificultades económicas y recurren al endeudamiento para afrontar sus gastos cotidianos.
“Existen provincias realmente muy afectadas donde están obligados a buscar otro trabajo”, señaló Romero, quien también mencionó situaciones de trabajadores que utilizan tarjetas de crédito y préstamos para llegar a fin de mes.
El dirigente sindical responsabilizó al deterioro de los ingresos por la necesidad de sumar horas y ocupaciones. Según su planteo, la situación alcanza especialmente a quienes tienen responsabilidades familiares y no logran cubrir sus gastos únicamente con el salario docente.
El pluriempleo alcanza al 11,5% de los trabajadores
Los datos del informe permiten dimensionar el fenómeno más allá del sector educativo. En 2025, el 11,5% de los trabajadores ocupados tenía dos o más empleos, una proporción superior a la registrada en 2017.
El documento también señala que las mujeres representan el 56% de las personas con pluriempleo, mientras que el 63% son jefes o jefas de hogar. Además, el 44% se encuentra en situación de sobreocupación.
Otro de los datos destacados es la extensión de la jornada laboral. Las personas con más de un empleo trabajan, en promedio, 43 horas semanales, frente a las 37,5 horas de quienes tienen una sola ocupación. La diferencia representa una jornada laboral total 16% mayor.
En el caso de los docentes, la combinación de la actividad educativa con otras ocupaciones puede adoptar distintas formas. Además del manejo de vehículos, Romero mencionó taxis y changas realizadas durante los fines de semana.
UDA cuestionó los salarios docentes
Romero también apuntó contra la política salarial del Gobierno nacional y sostuvo que la paritaria nacional docente perdió peso como mecanismo para discutir los ingresos del sector.
“La paritaria nacional docente la hirió de muerte el Gobierno nacional”, afirmó el dirigente, quien cuestionó además el nivel del salario inicial establecido para los trabajadores de la actividad.
Desde UDA, Romero viene planteando reclamos vinculados con los salarios docentes, las condiciones laborales y el financiamiento de la educación. El sindicato informó recientemente que mantiene el estado de alerta y movilización.
La organización también había reclamado durante septiembre que los gobiernos no se limiten a reconocer la tarea docente durante el Día del Maestro, sino que atiendan los reclamos salariales y laborales durante el resto del año.
La discusión sobre el pluriempleo excede, de todos modos, al sector educativo. El crecimiento registrado entre 2017 y 2025 muestra una tendencia más amplia del mercado laboral argentino: cada vez más personas combinan ocupaciones para sostener sus ingresos, mientras que los docentes aparecen entre los grupos donde el fenómeno tiene una incidencia significativa.