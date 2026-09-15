Cada vez más docentes tienen un segundo trabajo y algunos manejan Uber para llegar a fin de mes

El pluriempleo crece entre los trabajadores argentinos y los docentes aparecen entre los sectores con mayor presencia de personas que tienen más de una ocupación. En ese contexto, el titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, aseguró que hay educadores que recurren a trabajos adicionales, incluso como conductores de Uber y taxis, para completar sus ingresos.