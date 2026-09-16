Gigantes tecnológicas proponen crear un organismo de supervisión de riesgos de IA

“En particular, las superinteligencias desalineadas pueden, al igual que los agentes de IA rebeldes implicados en el incidente de HuggingFace (la plataforma a la que se metieron los agentes), escapar a nuestro control y llevar a cabo acciones peligrosas que podrían provocar la pérdida permanente de capacidad de decisión o la muerte de la humanidad”, advirtió.