Liga Tucumana: triunfos de Atlético Concepción, Ñuñorco y San Antonio

En el Grupo F, Social y Deportivo Graneros se hizo fuerte fuera de casa y venció 2 a 1 a San Lorenzo de Santa Ana. El campeón del Apertura volvió a sumar de a tres y logró su segunda victoria en el certamen, recuperándose de los traspiés sufridos ante Deportivo Aguilares y Jorge Newbery. Para los conducidos por Hugo Corbalán anotaron el misionero Matías López y Axel Epifanio, mientras que Guillermo Núñez, de penal, convirtió el descuento para el local.