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Liga Tucumana: triunfos de Atlético Concepción, Ñuñorco y San Antonio

Por la cuarta fecha del Clausura, el "León" bandeño superó a Lastenia por 2 a 1. Mirá todos los resultados del domingo liguista.

Liga Tucumana: triunfos de Atlético Concepción, Ñuñorco y San Antonio
Gentileza Gastón Gómez
16 Septiembre 2026

La cuarta fecha del Torneo Clausura de la Primera A de la Liga Tucumana de Fútbol tuvo una variada programación, con festejos locales, triunfos a domicilio y varias goleadas.

Por el Grupo B, en Ranchillos, San Antonio superó a Tucumán Central 1 a 0. El único gol del encuentro lo marcó Braian Montero durante la primera parte, lo que le permitió al conjunto conducido por Sebastián Torres sumar tres puntos importantes ante el "Rojo" de Villa Alem.

En el Grupo C, Atlético Concepción venció a Lastenia 2 a 1. Jonatan Amaya fue la gran figura de la tarde con un doblete para los dirigidos por Miguel "Tigre" Amaya, mientras que Augusto De Franchesco anotó el descuento para la "Gloria".

En el Grupo F, Social y Deportivo Graneros se hizo fuerte fuera de casa y venció 2 a 1 a San Lorenzo de Santa Ana. El campeón del Apertura volvió a sumar de a tres y logró su segunda victoria en el certamen, recuperándose de los traspiés sufridos ante Deportivo Aguilares y Jorge Newbery. Para los conducidos por Hugo Corbalán anotaron el misionero Matías López y Axel Epifanio, mientras que Guillermo Núñez, de penal, convirtió el descuento para el local.

La jornada también dejó compromisos que no pudieron disputarse. El cruce entre San José y Talleres se suspendió por la falta de cobertura policial ante la superposición con los operativos del Torneo Regional Federal Amateur. Asimismo, los duelos entre Experimental y All Boys, y San Pablo ante Famaillá quedaron pendientes de reprogramación.

Además, por la cuarta fecha de la segunda fase del Torneo Anual de Primera B, Deportivo Trancas se quedó con una victoria agónica como local al superar 1 a 0 a Eudoro Avellaneda en el cierre del cotejo, lo que completó la actividad de la Zona A en la carrera por llegar a la máxima categoría.

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