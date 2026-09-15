Lionel Messi va por un nuevo título en el debut del "Kily" González en Inter Miami

Lionel Messi se encuentra ante las puertas de sumar una nueva coronación a su legendaria vitrina personal. Este miércoles, desde las 21, Inter Miami se medirá en el Nu Stadium frente a Cruz Azul por la Campeones Cup 2026, el certamen que enfrenta a partido único al vigente monarca de la Major League Soccer con el vencedor del Trofeo Campeón de Campeones del fútbol mexicano. Si bien el trofeo no cuenta con la órbita directa de la FIFA al no ser organizado por Concacaf, ambas ligas reconocen el choque como una estrella oficial en disputa. En el historial general del torneo, la ventaja pertenece a los clubes aztecas, que se impusieron en cuatro de las siete ediciones disputadas —con tres festejos consecutivos en las últimas ediciones— frente a tres consagraciones estadounidenses.