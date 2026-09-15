Lionel Messi va por un nuevo título en el debut del "Kily" González en Inter Miami
Las Garzas reciben este miércoles a Cruz Azul en la Campeones Cup, definición anual entre los monarcas de la MLS y la Liga MX. Con un rendimiento individual estelar pese al andar irregular de su equipo, el astro rosarino buscará su cuarto trofeo en Estados Unidos en el estreno oficial de su nuevo director técnico.
Resumen para apurados
- Messi e Inter Miami enfrentarán a Cruz Azul este miércoles en el Nu Stadium para definir la Campeones Cup 2026 y buscar un nuevo título oficial.
- El cruce marcará el debut de Cristian González como DT de Miami, que llega con rendimiento irregular, mientras que el club mexicano arriba en racha positiva.
- De ganar, Messi obtendrá el título 48 de su carrera y las Garzas buscarán un punto de inflexión anímico para encarar la recta final de la temporada.
Lionel Messi se encuentra ante las puertas de sumar una nueva coronación a su legendaria vitrina personal. Este miércoles, desde las 21, Inter Miami se medirá en el Nu Stadium frente a Cruz Azul por la Campeones Cup 2026, el certamen que enfrenta a partido único al vigente monarca de la Major League Soccer con el vencedor del Trofeo Campeón de Campeones del fútbol mexicano. Si bien el trofeo no cuenta con la órbita directa de la FIFA al no ser organizado por Concacaf, ambas ligas reconocen el choque como una estrella oficial en disputa. En el historial general del torneo, la ventaja pertenece a los clubes aztecas, que se impusieron en cuatro de las siete ediciones disputadas —con tres festejos consecutivos en las últimas ediciones— frente a tres consagraciones estadounidenses.
Para el capitán rosarino representará la oportunidad de conquistar el 48° título de su trayectoria deportiva y el cuarto desde su desembarco en territorio norteamericano, tras haber levantado la Leagues Cup 2023, el Supporters' Shield 2024 y la MLS Cup 2025. A pesar de los duros golpes personales y deportivos recientes —marcados por el fallecimiento de su padre Jorge y su retiro definitivo de la selección argentina tras la final del Mundial frente a España—, la vigencia del "10" se mantiene intacta: en ocho presentaciones con las "Garzas" aportó siete tantos y cinco pases gol, cifras que lo sostienen como el máximo artillero del certamen local con 19 gritos y el líder en asistencias con 13.
Ese impacto individual contrasta de forma elocuente con el presente colectivo de la franquicia de Fort Lauderdale. El conjunto rosa atraviesa una marcada meseta futbolística, con apenas dos triunfos en sus últimas once presentaciones y una prematura eliminación en la Leagues Cup. Pese a resignar terreno, la escuadra se ubica como escolta en la Conferencia Este con 45 unidades —a nueve del líder Nashville, con quien viene de igualar 2-2 el fin de semana— y buscará en este cruce continental el punto de inflexión anímico que encamine la recta decisiva del año.
El compromiso marcará además el bautismo oficial de Cristian "Kily" González en el banco de suplentes. Tras haber destrabado la tramitación de su visa de trabajo y completar su primera sesión formal de entrenamiento al frente del plantel profesional, el flamante estratega —que estampó su firma con un contrato vigente hasta junio de 2028— tendrá un debut exigente con una corona en juego.
Del otro lado del campo aguardará un Cruz Azul consolidado y en racha positiva. La "Máquina Cementera", que marcha cuarta en el Torneo Apertura mexicano a solo dos puntos del líder Guadalajara, llega avalada por sus conquistas recientes en el Clausura 2026 y en el Campeón de Campeones, donde superó 3-1 a Toluca. Aquel festejo tuvo como figura central al mediocampista argentino José Paradela, autor de un doblete en la definición y actual estandarte del equipo azteca con cuatro tantos y tres asistencias en lo que va del semestre.