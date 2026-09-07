Liga Tucumana: todos los resultados de la tercera fecha del Clausura y del Ascenso

La tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Tucumana de Fútbol dejó varios resultados destacados, con clásicos, partidos cerrados y triunfos que comienzan a marcar el rumbo de los distintos grupos. Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue San Juan, que se quedó con el clásico de Banda del Río Salí al derrotar por 3 a 1 a Atlético Concepción.
El conjunto local tuvo como figuras goleadoras a Agustín Sequeira y Enzo Díaz, autor de un doblete. Atlético Concepción había conseguido igualar transitoriamente por intermedio de Maximiliano Alanis, pero San Juan volvió a golpear y terminó quedándose con los tres puntos.
Por la misma zona C, San Lorenzo de Delfín Gallo consiguió una importante victoria como local frente a Cruz Alta. Fue 3 a 1 para el conjunto anfitrión, con dos goles de José Coronel y otro de Juan Gómez. Julio Salas marcó el descuento para la visita.
En el otro encuentro de la zona, Garmendia FC y Unión del Norte protagonizaron un clásico que terminó sin goles. El encuentro tuvo como una de las situaciones más destacadas un penal para el conjunto de Burruyacu, ejecutado por el jujeño Martín Espinoza, pero el arquero local logró contener el remate y mantuvo el 0-0.
Talleres ganó el clásico de Tafí Viejo
En el Grupo A, el clásico de Tafí Viejo quedó en manos de Talleres. El conjunto dirigido por los orientados del barrio taficeño se impuso por 1 a 0 sobre Villa Mitre, con gol de Santiago Jerez.
También por esta zona, Experimental consiguió tres puntos importantes como visitante. El equipo derrotó por 1 a 0 a Juventud Unida, con anotación de Kevin Tusa.
Amalia festejó ante Argentinos del Norte
Por el Grupo B, Amalia venció por la mínima diferencia a Argentinos del Norte. El único tanto del encuentro llegó desde el punto del penal y fue convertido por Oscar Carrizo.
En los partidos interzonales, Lastenia se quedó con un ajustado triunfo frente a Atlético por 1 a 0, gracias al gol de Sebastián Álvarez. Además, Bella Vista derrotó por el mismo marcador a San José, con tanto de Abel Olmos.
San Fernando se impuso en Leales
En el Grupo D, San Fernando consiguió una buena victoria frente a Famaillá. En Leales, el local ganó 2 a 1 con goles de Alexis Ponce y Ulises Llanos. Luis Ruiseñol marcó el descuento para el conjunto visitante.
La Providencia y Ñuñorco, ganadores
En el Grupo E, La Providencia superó por 1 a 0 a Santa Rosa. Jeremías Fernández fue el autor del único gol del encuentro.
Por su parte, Ñuñorco consiguió una importante victoria como visitante al derrotar por 2 a 1 a Unión Simoca.
Triunfo de Aguilares en el clásico y victoria de San Lorenzo
El Grupo F también tuvo una jornada con varios partidos atractivos. Deportivo Aguilares derrotó por 1 a 0 a Graneros, con gol de Carlos Gauna.
Santa Ana y Jorge Newbery igualaron 0 a 0, mientras que San Lorenzo de Santa Ana consiguió una victoria por 2 a 1 ante Sportivo Trinidad. Guillermo Núñez y Thiago Quipildor marcaron para el vencedor, mientras que Ramiro Olea convirtió para Trinidad.
Deportivo Marapa, en tanto, protagonizó un partido de muchos goles y derrotó por 3 a 2 a Deportivo Llorens.
Ascenso: Eudoro Avellaneda sigue imparable y La Florida es el nuevo líder
La tercera fecha de la etapa final del Torneo Anual de Ascenso también dejó resultados importantes y comenzó a perfilar a los equipos que buscarán meterse en la pelea por el ascenso.
En la Zona A, Eudoro Avellaneda consiguió su tercera victoria consecutiva. El equipo superó por 2 a 1 a Alianza y volvió a demostrar su gran momento. Francisco Herrera fue la gran figura del encuentro al marcar los dos tantos del vencedor.
En el otro partido de la zona, La Candelaria y Barrio 20 de Junio igualaron 1 a 1, resultado que permitió repartir puntos en un duelo equilibrado.
La Florida, nuevo líder de la Zona B
Por la Zona B, La Florida continúa en ascenso y ahora es el nuevo líder. El equipo dirigido por Marcelo Tello derrotó por 2 a 1 a El Rejunte FC en el estadio Capitán Jaime Solá.
Braian Bernachi y José Herrera marcaron los goles de La Florida, que consiguió así otro triunfo para meterse definitivamente en la pelea por el objetivo.
Fundación Mapa y Sacachispas, por su parte, protagonizaron un entretenido empate 2 a 2.
La jornada se completó con la victoria de Los Independientes como visitante frente a Pozo Largo. Fue 3 a 2 para el vencedor, con una actuación destacada de Nicolás Barrionuevo, autor de los tres goles de su equipo.
La tercera fecha dejó, de esta manera, una tabla cada vez más competitiva en las dos zonas del Ascenso y varios equipos que empiezan a consolidarse como candidatos en la etapa decisiva del Torneo Anual