Fuego cruzado por el Balón de Oro: el cruce de declaraciones entre Mbappé y Dembélé
En la antesala de una nueva gala de la prestigiosa distinción individual, las declaraciones públicas entre las dos figuras francesas encendieron el debate sobre los méritos de la última temporada. La firme respuesta del último vencedor y la irrupción de Lamine Yamal en la discusión.
Resumen para apurados
- Mbappé y Dembélé cruzaron fuertes declaraciones en Francia tras publicarse los nominados al Balón de Oro 2026, al debatir quién reúne más méritos para ganar el trofeo.
- Mbappé se catalogó como "el elegido" por sus marcas goleadoras, mientras Dembélé, campeón en 2025, defendió su cultura de trabajo. Lamine Yamal también se sumó a la disputa.
- El cruce genera tensión en la selección francesa antes de la convocatoria de Zinedine Zidane, mientras la puja por el trofeo anticipa una gala sumamente reñida y polarizada.
La carrera por el Balón de Oro 2026 sumó un inesperado foco de tensión en el epicentro del fútbol europeo. Tras la oficialización de los 30 nominados por parte de la revista France Football, la discusión por quién reúne mayores pergaminos para quedarse con el trofeo desató un cruce mediático de alto impacto entre dos compañeros de selección y viejos compinches de vestuario: Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. La controversia cobró una dimensión singular debido a que el extremo del Paris Saint-Germain llega como el vigente dueño del galardón tras adjudicárselo en 2025, mientras que el astro del Real Madrid busca romper el maleficio y alzarlo por primera vez.
El disparador se gestó a partir de una entrevista concedida por Mbappé al diario L’Équipe, en la que no dudó en auto postularse con un discurso categórico. “¿Por quién votaría para el Balón de Oro? Votaría por mí. Nadie ha hecho mejor temporada pasada que yo”, sentenció el delantero blanco, amparado en sus coronas de máximo artillero en La Liga y en la UEFA Champions League, además de haber establecido una nueva marca como el máximo goleador histórico de los Mundiales. Sin embargo, el pasaje más controvertido llegó al momento de trazar paralelismos con su compatriota: “¿Dembélé? A él siempre se le ha visto como un jugador con talento. A mí, en cambio, siempre se me ha visto como el elegido. Yo alcancé la cima enseguida, muy pronto. Ousmane tuvo una trayectoria diferente, marcada por las lesiones, ¡pero ha sabido resarcirse!”.
Las palabras de "Kiki" encontraron una réplica inmediata y de tono reflexivo tras la victoria del PSG por 1-0 frente al Brest en la Ligue 1. Lejos de esquivar el guante, Dembélé apeló a la cultura del esfuerzo para marcar distancias respecto a la etiqueta adjudicada por su compañero: “Siempre he sido así. Siempre he estado al fondo de la clase trabajando duro. Durante toda mi carrera, no he dicho una palabra, he trabajado muchísimo. Nunca he sido el elegido, pero he trabajado muchísimo”. El atacante parisino, que respaldó su postulación con la conquista de su segunda Champions consecutiva —siendo determinante en los cruces ante Liverpool, Bayern Múnich y la final contra Arsenal— y seis conquistas en la última cita mundialista, bajó los decibeles sobre el desenlace del premio: “El año pasado fui recompensado por una temporada fantástica. Y este año... ya veremos, sin presión, tranquilo”.
El contrapunto dialéctico no deja de llamar la atención en el seno del seleccionado francés, donde ambos forjaron una estrecha amistad desde las categorías juveniles y deberán compartir vestuario en la inminente convocatoria bajo la conducción técnica de Zinedine Zidane.
A la pulseada gala se sumó también la voz de Lamine Yamal, la joya española que busca terciar en la votación tras haberse consagrado campeón del mundo. En una charla con el ciclo Universo Valdano (Movistar Plus), el joven atacante no anduvo con rodeos al evaluar el panorama: “Para mí, Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo. Es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe. ¿A quién se lo daría? Al mejor jugador del mundo. Y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado”. Con las cartas sobre la mesa y los egos a flor de piel, la recta final hacia la ceremonia promete mantener en vilo al planeta fútbol.