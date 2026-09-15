Fuego cruzado por el Balón de Oro: el cruce de declaraciones entre Mbappé y Dembélé

El disparador se gestó a partir de una entrevista concedida por Mbappé al diario L’Équipe, en la que no dudó en auto postularse con un discurso categórico. “¿Por quién votaría para el Balón de Oro? Votaría por mí. Nadie ha hecho mejor temporada pasada que yo”, sentenció el delantero blanco, amparado en sus coronas de máximo artillero en La Liga y en la UEFA Champions League, además de haber establecido una nueva marca como el máximo goleador histórico de los Mundiales. Sin embargo, el pasaje más controvertido llegó al momento de trazar paralelismos con su compatriota: “¿Dembélé? A él siempre se le ha visto como un jugador con talento. A mí, en cambio, siempre se me ha visto como el elegido. Yo alcancé la cima enseguida, muy pronto. Ousmane tuvo una trayectoria diferente, marcada por las lesiones, ¡pero ha sabido resarcirse!”.