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El Septiembre Musical rinde homenaje al Pato Gentilini

Una selección de temas del compositor folclórico fallecido en junio sonarán en el teatro San Martín. Luces actúa gratis en Yerba Buena. Tangos de Carlos Gardel en El Portal.

CREADOR. Luis Pato Gentilini nutrió su obra de cultura norteña.
CREADOR. Luis Pato Gentilini nutrió su obra de cultura norteña.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 6 Hs

La creatividad de Luis Pato Gentilini, el compositor folclórico fallecido en junio, volverá a sonar esta noche desde las 21 en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), en el marco del 66° Septiembre Musical. Nacido en Catamarca y afincado en Tucumán, el pianista fue uno de los grandes referentes de la música popular norteña, con una obra que expresa su profundo vínculo con la poesía, el territorio y la identidad cultural de la región.

El programa incluirá “La calladita”, “La telera”, “La trunca de la gente”, “Danza de las tinajas”, “La imposible”, “Ojos de tigre”, “Chacarera juntadora”, “Ramón el Potrerizo”, “La secana”, “Chacarera del ausente”, “Pelador del Concepción”, “Gato para el nene” y “Zamba para los amigos de la noche”, entre otras piezas fundamentales de su repertorio, recuperadas en arreglos originales especialmente hechos para el concierto.

Pancho Santamarina hará una semblanza al Pato Gentilini

Pancho Santamarina hará una semblanza al Pato Gentilini

La dirección es de Francisco Santamarina, al frente de un ensamble instrumental que compartirá con Quique Yance, María José D’Mari, Celina López Barrionuevo, Carla Guzmán, Mathias Agüero y Eduardo Issa Osman, mientras que como cantantes participarán Viviana Taberna, Sofía Ascárate, Miguel Agüero y Juan Pablo Ance.

“Más que una evocación, se busca devolver la obra de Gentilini al espacio vivo de la interpretación en una propuesta que entiende al patrimonio musical no sólo como aquello que se conserva, sino también como lo que se comparte y se transmite entre generaciones”, afirma Santamarina.

La flor del fuego del Pato Gentilini

La flor del fuego del Pato Gentilini

En otra propuesta del festival, con entrada libre y gratuita, el cuarteto Luces (Lucre Chani, Celia Mirabella, Dana Yalour y Andrés Zamora) se presentará a las 19 en la librería Cúspide de Yerba Buena (avenida Aconquija 1.238), en una apuesta que vinculada el jazz, el folclore latinoamericano, la cumbia, la música popular y la formación académica.

Además, a partir de las 20 habrá dos proyecciones de películas argentinas. En El Portal (24 de Septiembre 351) se verá gratis el filme animado “El día que me quieras - El viaje de Gardel”, dirigido por Matías Mera, quien presentará su producción que abarca desde los comienzos del cantante hasta su consagración internacional; la velada se completará con música en vivo con los tangos gardelianos interpretados por Luis Diez y Luis Gómez Salas. En simultáneo, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251) se verá “Negro che, negro usted. Quince años después”, un documental dirigido por Alberto Masliah sobre la grabación de un disco colectivo y la realización de un recital protagonizados por artistas afrodescendientes, en homenaje a su referente Pocha Lamadrid, quien impulsó la visibilización de ese colectivo nacional.

Un responso por milonga para el adiós del "Pato" Gentilini

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Encuentro coral de primavera

Por fuera de la agenda organizada por el Ente Cultural, desde las 19 se realizará el “Encuentro coral de primavera” en el Museo de la Industria Azucarera del parque 9 de Julio con los coros Juvenil y Mixto de la Escuela de Canto Coral del Ministerio de Educación de la Provincia. La entrada es libre y gratuita y no se suspende por lluvia.

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