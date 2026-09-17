El Septiembre Musical rinde homenaje al Pato Gentilini

Además, a partir de las 20 habrá dos proyecciones de películas argentinas. En El Portal (24 de Septiembre 351) se verá gratis el filme animado “El día que me quieras - El viaje de Gardel”, dirigido por Matías Mera, quien presentará su producción que abarca desde los comienzos del cantante hasta su consagración internacional; la velada se completará con música en vivo con los tangos gardelianos interpretados por Luis Diez y Luis Gómez Salas. En simultáneo, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251) se verá “Negro che, negro usted. Quince años después”, un documental dirigido por Alberto Masliah sobre la grabación de un disco colectivo y la realización de un recital protagonizados por artistas afrodescendientes, en homenaje a su referente Pocha Lamadrid, quien impulsó la visibilización de ese colectivo nacional.