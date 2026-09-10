Propuestas de música y teatro para disfrutar en Tucumán

El sábado tendrá lugar el Norte Rock, pero ya comienza a sentírselo. Esta noche, la previa tendrá lugar en el Restó Boris (San Juan 1.131), con el show en vivo de Calle Cortada (la banda tucumana de Luana Muller, Mariano Sobrino, Cecilia Klyver, Ignacio Torres y Kelo Terán) y con Sr. Fat como Dj invitado para la apertura.
Desde las 22 habrá una nueva Bacanal en Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611), con el recital de Tofaus -foto-, que será seguido por el set elegido por Caballo Tranquilo para el karaoke abierto. En La Cúpula (San Juan y Maipú) Kurosawa reiterará su tributo a Charly García, con un repaso por sus distintas etapas creativas.
La peña La Casa de Yamil (España 153) estará dedicada a la milonga y al tango, en la voz de Julián Morel.
Cine musical
Dentro del cine musical, y en el ciclo organizado por La Peor de Todas, a las 20 se proyectará con entrada libre el filme “Chicago” en Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437). Rob Marshall dirige a Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger y Richard Gere.
Por el teatro independiente, la propuesta estará desde la 21 en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457), donde se repondrá “Del aceite a la cacerola”, un repaso con humor de la historia nacional desde la mirada de dos cocineras antagónicas interpretadas por Beatriz Morán y José Ramayo dirigidos por Jackie Anastasio Salas.