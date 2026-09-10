Propuestas de música y teatro para disfrutar en Tucumán

Desde las 22 habrá una nueva Bacanal en Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611), con el recital de Tofaus -foto-, que será seguido por el set elegido por Caballo Tranquilo para el karaoke abierto. En La Cúpula (San Juan y Maipú) Kurosawa reiterará su tributo a Charly García, con un repaso por sus distintas etapas creativas.