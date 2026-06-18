La flor del fuego del Pato Gentilini

Con el viaje del Pato al silencio, podríamos decir que se cierra simbólicamente el periplo de toda una generación del folklore tucumano (y argentino), la que protagonizó el momento emblemático en el que alcanzó su máxima difusión a lo largo y ancho de la sociedad. Cuando Gentilini llega desde su Catamarca natal a estudiar en Tucumán, en 1950, va a encontrarse aquí con un espacio que lo acoge y lo alienta para su proyecto creador, nutrido al mismo tiempo de dos fuentes principales: la tradición del folklore de su tierra, que conoce profundamente (en un grado excepcional, como lo señalara Juan Falú); y lenguajes musicales modernos, como el jazz y el impresionismo, aptos para machimbrarse (como diría Rolando Valladares, uno de sus primeros entrañables amigos tucumanos) con el folklore tradicional. Estas líneas son el sustento estético de ese momento de expansión del folklore y le permiten entonces asumir una participación activa en ese devenir. No falta mucho para que funde el grupo vocal Huayna Sumaj, reconocido como uno de los primeros (otra aguda observación de Juan Falú, ahora en clave de cierto embanderamiento contra las exclusividades porteñistas) en presentar ese lenguaje, entonces revolucionario, en la música coral.