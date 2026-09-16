Se confirmó el calendario 2027 de la Fórmula 1: qué tiene que pasar para que Argentina sea sede

Tras la confirmación del calendario 2027 de la Fórmula 1, Argentina no tendrá una fecha asegurada para el próximo año, aunque el proyecto para recuperar un Gran Premio en Buenos Aires continúa avanzando. La posibilidad de ingresar al calendario está vinculada, principalmente, a eventuales modificaciones del cronograma y a la salida de alguna de las carreras ya confirmadas. En paralelo, las obras en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires avanzan con la intención de dejar al circuito en condiciones para aspirar a una fecha en 2028.