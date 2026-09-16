Se confirmó el calendario 2027 de la Fórmula 1: qué tiene que pasar para que Argentina sea sede

Resumen para apurados
- La F1 confirmó su calendario 2027 sin Argentina, pero Buenos Aires busca postularse para 2028 o como reemplazo ante bajas, impulsada por el auge de Colapinto.
- El Autódromo porteño avanza con obras por 150 millones de dólares para lograr la homologación FIA, con miras a probar la pista en el regreso del MotoGP en 2027.
- La sede aspira a albergar 150.000 espectadores en 2028, compitiendo frente a plazas como Sudáfrica y Tailandia para devolver la máxima categoría tras 30 años.
Tras la confirmación del calendario 2027 de la Fórmula 1, Argentina no tendrá una fecha asegurada para el próximo año, aunque el proyecto para recuperar un Gran Premio en Buenos Aires continúa avanzando. La posibilidad de ingresar al calendario está vinculada, principalmente, a eventuales modificaciones del cronograma y a la salida de alguna de las carreras ya confirmadas. En paralelo, las obras en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires avanzan con la intención de dejar al circuito en condiciones para aspirar a una fecha en 2028.
El calendario 2027 tendrá 24 Grandes Premios y marcará el regreso de Estambul, en Turquía, y Portimao, en Portugal, mientras que Zandvoort y Barcelona quedarán fuera de esa temporada. El escenario que genera expectativa para Argentina es 2028, cuando finalizan los contratos de México, Portugal y Singapur. De todos modos, Buenos Aires deberá competir por uno de esos lugares con proyectos de países como Tailandia, Sudáfrica y Ruanda.
Una alternativa más inmediata podría surgir ante eventuales cancelaciones. Durante 2026, los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita fueron suspendidos y el calendario debió ser modificado. Para 2027, el conflicto en Medio Oriente vuelve a instalar incertidumbre sobre algunas fechas, aunque todavía no existe una confirmación oficial de nuevas bajas. En ese contexto, el estado de las obras será determinante para saber si el autódromo porteño puede ser considerado como reemplazo de emergencia.
Mientras tanto, el proyecto argentino avanza con una inversión estimada en USD 150 millones y un progreso superior al 60%. Fabián Turnes, secretario de Deportes porteño, encabezó recientemente una delegación que viajó al Gran Premio de Madrid para conocer detalles de la organización española. El nuevo trazado llevará el nombre de Juan Manuel Fangio, tendrá 4,9 kilómetros y 15 curvas, y buscará alcanzar la homologación Grado 1 de la Federación Internacional del Automóvil, condición necesaria para recibir a la Fórmula 1.
El factor Colapinto y una prueba clave para Buenos Aires
El interés por una carrera argentina también está relacionado con el impacto generado por Franco Colapinto desde su llegada a la Fórmula 1. El piloto argentino expresó su deseo de correr ante su público y destacó el trabajo que se realiza en Buenos Aires. A su vez, Liberty Media, propietaria de la Fórmula 1 y de Dorna, sigue de cerca la evolución del proyecto, mientras que el regreso del MotoGP en 2027 será una referencia importante para evaluar las condiciones del escenario porteño.
La última vez que Argentina recibió un Gran Premio de Fórmula 1 fue en abril de 1998, cuando Michael Schumacher se impuso con Ferrari. Ahora, el rediseño del autódromo contempla modificaciones en la pista, nuevas estructuras y una capacidad que podría alcanzar los 150.000 espectadores para una eventual carrera de F1. El MotoGP será el primer gran evento que pondrá a prueba parte de esta transformación, con una competencia prevista para abril de 2027, 28 años después de la última visita de la categoría al país.