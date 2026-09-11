Video: un auto chocó contra el muro y se prendió fuego en la Fórmula 2

El estreno de la Fórmula 2 en el flamante trazado urbano de Madrid comenzó con momentos de máxima preocupación. Durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España, el tailandés Tasanapol Inthraphuvasak protagonizó un violento impacto contra las protecciones a la salida de la curva 19 —un sector de altísima velocidad del tercer parcial— que derivó en el incendio inmediato de su monoplaza del equipo ART Grand Prix tras golpear de cola en reiteradas ocasiones. La rápida reacción del corredor asiático, quien logró desabrocharse el cinturón y abandonar el habitáculo por sus propios medios mientras las llamas cubrían la parte trasera del vehículo, evitó consecuencias físicas graves. Pese a que no requirió atención médica en pista, los severos daños en las barreras y la extinción del fuego obligaron a desplegar una bandera roja que paralizó la actividad durante 24 minutos.