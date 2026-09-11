DeportesMotores

Video: un auto chocó contra el muro y se prendió fuego en la Fórmula 2

El monoplaza del piloto tailandés Tasanapol Inthraphuvasak ardió en llamas tras perder el control en la curva 19 durante el estreno del nuevo circuito urbano español. El argentino Nicolás Varrone finalizó segundo.

Video: un auto chocó contra el muro y se prendió fuego en la Fórmula 2
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El piloto Tasanapol Inthraphuvasak salió ileso tras despistarse, chocar y quemarse su auto de F2 durante la primera práctica libre en el circuito callejero de Madrid.
  • El fuego obligó a frenar la sesión por 24 minutos. La pista ya había recibido críticas de jefes de equipo y pilotos por su peligrosidad y alta tasa de incidentes.
  • El incidente intensifica el debate sobre la seguridad del flamante trazado madrileño y anticipa un fin de semana complejo para la puesta a punto de los monoplazas.
Resumen generado con IA

El estreno de la Fórmula 2 en el flamante trazado urbano de Madrid comenzó con momentos de máxima preocupación. Durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España, el tailandés Tasanapol Inthraphuvasak protagonizó un violento impacto contra las protecciones a la salida de la curva 19 —un sector de altísima velocidad del tercer parcial— que derivó en el incendio inmediato de su monoplaza del equipo ART Grand Prix tras golpear de cola en reiteradas ocasiones. La rápida reacción del corredor asiático, quien logró desabrocharse el cinturón y abandonar el habitáculo por sus propios medios mientras las llamas cubrían la parte trasera del vehículo, evitó consecuencias físicas graves. Pese a que no requirió atención médica en pista, los severos daños en las barreras y la extinción del fuego obligaron a desplegar una bandera roja que paralizó la actividad durante 24 minutos.

El siniestro generó polémica y preocupación en el paddock respecto a los reducidos márgenes de seguridad del flamante circuito madrileño, incorporado al calendario de 2026. Días antes, el jefe de equipo de Williams, James Vowles, había encendido las alarmas al calificarlo como una pista "que destruye autos" tras registrarse 19 banderas rojas y tres chasis rotos en pruebas previas de Fórmula 3; una postura compartida por Pierre Gasly, quien comparó la exigencia con el trazado de Montecarlo. La advertencia cobró fuerza tanto en la práctica de la F3 —donde el italiano Nicola Lacorte se estrelló contra las defensas de la curva 9— como en el cierre de la tanda de F2, con otro golpe del neerlandés Laurens Van Hoepen.

Con apenas seis minutos en el reloj tras la reanudación de los ensayos, los corredores salieron a pista con una ventana mínima para recolectar datos antes de la clasificación. En ese escenario de urgencia, el búlgaro Nikola Tsolov, líder del certamen, ratificó su gran presente al marcar el mejor tiempo con un crono de 1:47.059. La gran nota albiceleste de la jornada la brindó el argentino Nicolás Varrone: luego de sobreponerse a un despiste inicial que generó una breve bandera amarilla, el bonaerense firmó un giro formidable para ubicarse en el segundo escalón a escasas 110 milésimas de la punta, postergando al mexicano Rafael Villagómez (+0.137) y al estadounidense Colton Herta (+0.391).

Temas MadridFórmula 2Nicolás Varrone
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833
1

“Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833

El fiasco en las pruebas PISA causó duras reacciones en la Legislatura
2

El fiasco en las pruebas PISA causó duras reacciones en la Legislatura

Trabajamos para ver el sol y la montaña: Carcelino, el vino que transforma vidas en una prisión de Mendoza
3

"Trabajamos para ver el sol y la montaña": Carcelino, el vino que transforma vidas en una prisión de Mendoza

Caso Lebron Group: la Justicia Federal investigará la presunta estafa piramidal
4

Caso Lebron Group: la Justicia Federal investigará la presunta estafa piramidal

El impacto del 1,7% de inflación en el dólar: así se moverá el techo cambiario en octubre
5

El impacto del 1,7% de inflación en el dólar: así se moverá el techo cambiario en octubre

Ranking notas premium
El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres
1

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991
2

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991

Seis claves de la gestión Mohamed-Madkur al frente de la UNT
3

Seis claves de la gestión Mohamed-Madkur al frente de la UNT

Un adolescente de 14 años, el primer investigado en Tucumán por el nuevo Régimen Penal Juvenil
4

Un adolescente de 14 años, el primer investigado en Tucumán por el nuevo Régimen Penal Juvenil

El gabinete de Mohamed en la UNT es casi un espejo del de Pagani
5

El gabinete de Mohamed en la UNT es casi un espejo del de Pagani

Más Noticias
Fin de semana frío en Tucumán: ¿a cuánto bajará la temperatura?

Fin de semana frío en Tucumán: ¿a cuánto bajará la temperatura?

Caso Lebron Group: la Justicia Federal investigará la presunta estafa piramidal

Caso Lebron Group: la Justicia Federal investigará la presunta estafa piramidal

Horóscopo chino: el signo que tendrá un alivio en sus finanzas según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: el signo que tendrá un alivio en sus finanzas según Ludovica Squirru

Cómo esta hoy Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani: estudia periodismo y es capitana de hockey

Cómo esta hoy Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani: estudia periodismo y es capitana de hockey

Alerta amarilla y naranja en 20 provincias: dónde se esperan tormentas, nieve y fuertes vientos

Alerta amarilla y naranja en 20 provincias: dónde se esperan tormentas, nieve y fuertes vientos

Trabajamos para ver el sol y la montaña: Carcelino, el vino que transforma vidas en una prisión de Mendoza

"Trabajamos para ver el sol y la montaña": Carcelino, el vino que transforma vidas en una prisión de Mendoza

“Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833

“Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833

El fiasco en las pruebas PISA causó duras reacciones en la Legislatura

El fiasco en las pruebas PISA causó duras reacciones en la Legislatura

Comentarios