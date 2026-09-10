Gasly anticipó un accidentado GP de Madrid: "Choqué con todos los muros"

Resumen para apurados
- Pierre Gasly advirtió que el nuevo circuito de Madrid será muy accidentado tras probarlo en el simulador de F1, señalando que la cercanía de los muros castigará cualquier error.
- El trazado Madring cuenta con 5,4 km, 22 curvas y sectores complejos como 'La Monumental'. El piloto francés de Alpine comparó su exigencia y escaso margen de error con Mónaco.
- Gasly pronosticó banderas rojas durante el Gran Premio, advirtiendo que las prácticas libres serán clave para que pilotos como Franco Colapinto eviten costosos choques en pista.
Pierre Gasly ya tuvo su primer contacto virtual con Madring y salió del simulador con una conclusión clara: el nuevo circuito de Madrid exigirá máxima precisión. El piloto de Alpine, compañero de Franco Colapinto, destacó la dificultad del trazado y pronosticó que los accidentes podrían convertirse en protagonistas durante el fin de semana.
“En el simulador, choqué con todos los muros”, reconoció Gasly al describir sus primeras vueltas en el escenario que hará su estreno en la Fórmula 1.
Más allá de los golpes virtuales, el francés disfrutó la experiencia. “Desde el punto de vista de la conducción, tengo que decir que en el simulador fue muy divertido y emocionante. Pude conocer y sentir prácticamente cada muro en cada curva, así que, en realidad, sé qué hacer y qué no hacer”, expresó.
Madring cuenta con 5,4 kilómetros y 22 curvas en la zona de IFEMA y Valdebebas. El recorrido combina sectores lentos y rápidos, desniveles y frenadas en las que los pilotos deberán reducir la velocidad sin tener el auto completamente recto.
“Creo que va a ser muy desafiante, especialmente por la evolución, probablemente con mucha evolución de la pista, zonas de frenada algo complicadas que no son completamente rectas”, analizó Gasly.
Gasly comparó Madring con Mónaco
Una de las particularidades del nuevo circuito será el escaso margen para cometer errores. Gasly incluso encontró similitudes con uno de los escenarios más exigentes del calendario.
“Espero una pista muy complicada y desafiante para nosotros, lo que es bueno porque siempre podés intentar marcar alguna diferencia desde el punto de vista de la conducción. Pero, nuevamente, es un tipo de pista un poco como Mónaco, donde creo que si cometés un pequeño error, puede tener una gran consecuencia de inmediato”, explicó.
Entre los sectores que mayor expectativa generan aparece “La Monumental”, una curva peraltada de aproximadamente medio kilómetro que se recorrerá a alta velocidad y presenta una salida ciega, con los muros muy próximos a la pista.
Los primeros antecedentes tampoco pasaron inadvertidos. Durante las pruebas realizadas por la Fórmula 3 en el trazado se registraron varias interrupciones, algo que alimenta las dudas sobre lo que puede ocurrir cuando los Fórmula 1 salgan por primera vez a pista.
“Va a ser un fin de semana bastante accidentado por lo fácil que será tener un choque”, anticipó Gasly.
El francés fue todavía más contundente al imaginar el desarrollo del Gran Premio. “Pongo mi dinero en que habrá bandera roja. Eso seguro”, sentenció.
Para Gasly, Colapinto y el resto de la parrilla, las primeras prácticas serán fundamentales para encontrar rápidamente los límites de un circuito desconocido. En el caso del francés, al menos, el simulador ya le dejó una advertencia: en Madring, un pequeño error puede terminar directamente contra el muro.