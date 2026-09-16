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La Fórmula 1 oficializó el calendario 2027: 24 carreras, récord de Sprints y dos circuitos que regresan

Portugal y Turquía volverán a la competencia, mientras Zandvoort quedará afuera y Spa-Francorchamps comenzará a alternar con Barcelona.

CALENDARIO. La Fórmula 1 confirmó su temporada 2027 con 24 carreras, 10 fechas Sprint y el regreso de Portugal y Turquía.
CALENDARIO. La Fórmula 1 confirmó su temporada 2027 con 24 carreras, 10 fechas Sprint y el regreso de Portugal y Turquía.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La FIA oficializó el calendario 2027 de Fórmula 1, que tendrá 24 Grandes Premios en 22 países desde marzo en Baréin hasta diciembre en Abu Dabi para definir el título mundial.
  • El certamen sumará un récord de 10 carreras Sprint y marcará el regreso de Portugal y Turquía tras seis años de ausencia, mientras Zandvoort y Barcelona quedan marginados.
  • El esquema consolida la rotación de circuitos europeos y un fixture demandante para pilotos como Franco Colapinto, proyectando mayor espectáculo con el nuevo formato Sprint.
Resumen generado con IA

La Fórmula 1 ya tiene definido su calendario para la temporada 2027. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó que el campeonato mantendrá 24 Grandes Premios distribuidos en 22 países, aunque habrá cambios importantes en el recorrido. La principal novedad será el récord de 10 carreras Sprint, mientras que Brasil seguirá siendo la única fecha de esta modalidad en Sudamérica.

Otro de los cambios destacados será el regreso de Portugal y Turquía al calendario. El circuito portugués volverá a recibir a la categoría durante junio, mientras que la carrera turca está prevista para octubre, entre los Grandes Premios de Azerbaiyán y Singapur. Ambos países volverán a formar parte del campeonato después de haber albergado sus últimas competencias en 2021.

En contrapartida, Países Bajos será una de las ausencias más importantes de 2027, ya que Zandvoort no fue incluido en la programación. Barcelona-Catalunya tampoco tendrá actividad el próximo año y comenzará una alternancia con Spa-Francorchamps. El trazado español volverá a recibir a la Fórmula 1 en 2028, 2030 y 2032.

Madrid volverá a recibir a la Fórmula 1

La temporada también mantendrá la presencia de Madrid, que repetirá como sede entre el 10 y el 12 de septiembre. Después llegará el recorrido por América, con Ciudad de México a fines de octubre y San Pablo a comienzos de noviembre. Para Franco Colapinto, el calendario de 2027 representará una nueva temporada con 24 desafíos y varias citas en circuitos que ya forman parte de su experiencia reciente.

La actividad comenzará con los ensayos de pretemporada en Baréin, entre el 24 y el 27 de febrero. Luego, el circuito de Sakhir será escenario de la primera fecha del campeonato, que se disputará entre el 12 y el 14 de marzo. Inmediatamente después llegará el Gran Premio de Arabia Saudita, en el comienzo de un calendario que volverá a recorrer distintos continentes.

La temporada finalizará entre el 10 y el 12 de diciembre en el tradicional circuito de Abu Dabi. Con 24 fechas, diez Sprint y el regreso de Portugal y Turquía, el calendario 2027 mantendrá una estructura extensa pero incorporará modificaciones importantes respecto del campeonato anterior.

Calendario completo de la Fórmula 1 para 2027

  • 14/03: Baréin (BAH) — Sprint
  • 21/03: Arabia Saudita (SAU)
  • 04/04: Australia (AUS) — Sprint
  • 11/04: Japón (JPN) — Sprint
  • 18/04: China (CHN)
  • 02/05: Miami (MIA)
  • 23/05: Canadá (CAN) — Sprint
  • 06/06: Mónaco (MON) — Sprint
  • 20/06: Portugal (POR)
  • 04/07: Gran Bretaña (GBR) — Sprint
  • 11/07: Austria (AUT)
  • 25/07: Bélgica (BEL)
  • 01/08: Hungría (HUN)
  • 05/09: Italia / Monza (ITA) — Sprint
  • 12/09: España / Madrid (ESP)
  • 26/09: Azerbaiyán (AZE)
  • 03/10: Turquía (TUR)
  • 10/10: Singapur (SGP)
  • 24/10: Estados Unidos / Austin (USA)
  • 31/10: México (MEX)
  • 07/11: Brasil (BRA) — Sprint
  • 20/11: Las Vegas (LVG)
  • 05/12: Catar (QAT) — Sprint
  • 12/12: Abu Dabi / Emiratos Árabes (UAE) — Sprint
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