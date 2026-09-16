La Fórmula 1 oficializó el calendario 2027: 24 carreras, récord de Sprints y dos circuitos que regresan

Madrid volverá a recibir a la Fórmula 1

La temporada también mantendrá la presencia de Madrid, que repetirá como sede entre el 10 y el 12 de septiembre. Después llegará el recorrido por América, con Ciudad de México a fines de octubre y San Pablo a comienzos de noviembre. Para Franco Colapinto, el calendario de 2027 representará una nueva temporada con 24 desafíos y varias citas en circuitos que ya forman parte de su experiencia reciente.