Preocupación en Madrid: la advertencia de Franco Colapinto tras los primeros ensayos
El piloto argentino completó la jornada inicial del Gran Premio de España y marcó la falta de evolución en el monoplaza de Alpine frente a sus rivales directos en el campeonato. Con un trazado exigente y pocas opciones de sobrepaso, el equipo enfrenta una noche clave de cara a la clasificación.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto advirtió este viernes en Madrid sobre el pobre rendimiento de su Alpine en las prácticas del GP de España, afectado por un marcado desbalance del auto.
- El argentino quedó 13° y 15° en las tandas libres; los ajustes de carga aerodinámica volvieron impredecible el coche en un trazado nuevo y complejo tras la cita de Monza.
- En una pista que casi no permite sobrepasos, el equipo enfrenta una noche clave de cara a la clasificación del sábado y la carrera del domingo para aspirar a sumar puntos.
El estreno oficial de la Fórmula 1 en el flamante circuito semiurbano de Madring dejó dudas en el garaje de Alpine. Tras completar las dos primeras sesiones de entrenamientos libres en la 13ª y 15ª colocación respectivamente, Franco Colapinto habló sin filtro en el corralito de prensa, donde remarcó la distancia que separa a la escudería francesa de su principal contendiente en la lucha por el quinto puesto del Campeonato de Constructores: "Estamos a años luz de los Racing Bulls, especialmente. Hay que entender el porqué. Fue un día difícil". El contraste en los registros generó inquietud en el box galo, en una tarde donde Arvid Lindblad sorprendió al meter a la filial de Red Bull en el cuarto escalón de la FP2 y Yuki Tsunoda cerró octavo.
El descontento del bonaerense se centró en la falta de respuesta del monoplaza ante las modificaciones de puesta a punto entre tandas. Si bien la estructura logró corregir la excesiva dureza que acusaba el tren delantero al transitar los pianos durante la primera salida a pista, la incorporación de carga aerodinámica descompensó el equilibrio general del coche: "En la FP2 no dimos ningún salto. Le pusimos un poco de carga y atrás va muy mal; es muy impredecible y raro de manejar". A ese comportamiento inestable se sumó la imposibilidad de cerrar un intento competitivo con el compuesto blando en su momento óptimo, tras toparse con el tráfico generado por Liam Lawson en la curva larga.
El nuevo trazado madrileño agrega otra dificultad: un dibujo de más de 22 curvas de alta velocidad rodeadas de muros, donde el aire sucio y la estrechez del asfalto condicionarán los sobrepasos. "Es una pista muy difícil, donde es prácticamente imposible pasar; veremos qué depara el domingo, pero hoy a la noche hay mucho por trabajar", dijo el oriundo de Pilar. El director de la escudería, Steve Nielsen, coincidió y reconoció que el paquete técnico de Alpine no encuentra en este circuito las virtudes que exhibió una semana atrás en Monza, y ubicó los problemas en la tracción y el recorrido de la suspensión.
La actividad del Gran Premio de España se reanudará este sábado a partir de las 7.30 con la tercera y última práctica libre, antes de la sesión clasificatoria pautada para las 11. La carrera principal, programada a 57 giros, tendrá lugar el domingo desde las 10.