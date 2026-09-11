Preocupación en Madrid: la advertencia de Franco Colapinto tras los primeros ensayos

El estreno oficial de la Fórmula 1 en el flamante circuito semiurbano de Madring dejó dudas en el garaje de Alpine. Tras completar las dos primeras sesiones de entrenamientos libres en la 13ª y 15ª colocación respectivamente, Franco Colapinto habló sin filtro en el corralito de prensa, donde remarcó la distancia que separa a la escudería francesa de su principal contendiente en la lucha por el quinto puesto del Campeonato de Constructores: "Estamos a años luz de los Racing Bulls, especialmente. Hay que entender el porqué. Fue un día difícil". El contraste en los registros generó inquietud en el box galo, en una tarde donde Arvid Lindblad sorprendió al meter a la filial de Red Bull en el cuarto escalón de la FP2 y Yuki Tsunoda cerró octavo.