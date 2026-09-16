Las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior marcaron un récord histórico en agosto, según el Gobierno nacional

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación destacó que durante agosto se registraron 13,101 millones de toneladas mediante Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), alcanzando un récord histórico para el mes.
El volumen registrado representa un incremento del 121% respecto de agosto de 2025 y se ubicó 85% por encima del promedio de los últimos cinco años, reflejando el elevado dinamismo de las operaciones de exportación de productos agroindustriales.
Asimismo, el registro de agosto superó en un 42% el récord previo para ese mes, estableciendo un nuevo máximo histórico.
"El resultado se da en un contexto de fuerte actividad comercial del sector exportador y confirma el elevado nivel de compromisos de exportación asumidos durante el mes", señaló Agricultura.