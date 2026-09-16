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Las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior marcaron un récord histórico en agosto, según el Gobierno nacional

El volumen registrado representa un incremento del 121% respecto del mismo mes de 2025.

Comercio argentino. AGRICULTURA
Comercio argentino. AGRICULTURA
Hace 3 Hs

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación destacó que durante agosto se registraron 13,101 millones de toneladas mediante Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), alcanzando un récord histórico para el mes.

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El volumen registrado representa un incremento del 121% respecto de agosto de 2025 y se ubicó 85% por encima del promedio de los últimos cinco años, reflejando el elevado dinamismo de las operaciones de exportación de productos agroindustriales.

Asimismo, el registro de agosto superó en un 42% el récord previo para ese mes, estableciendo un nuevo máximo histórico.

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"El resultado se da en un contexto de fuerte actividad comercial del sector exportador y confirma el elevado nivel de compromisos de exportación asumidos durante el mes", señaló Agricultura.

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