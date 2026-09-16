Horóscopo chino: Ludovica Squirru reveló qué le espera a cada signo en la segunda quincena de septiembre

Resumen para apurados
- La astróloga Ludovica Squirru presentó en Argentina sus predicciones para septiembre en el horóscopo chino, anticipando un período de intensos cambios para cada signo.
- El ciclo combina la energía del Gallo y el Caballo, marcando un mes de toma de decisiones firmes, cuidado de la salud mental y reconfiguraciones familiares según el año natal.
- Las previsiones buscan guiar a los lectores para afrontar momentos de tensión con prudencia, priorizando el orden financiero, la introspección y la estabilidad emocional.
La segunda quincena de septiembre llega, según las predicciones de Ludovica Squirru, con una combinación de energías que puede generar cambios, decisiones y nuevos movimientos para los distintos signos del horóscopo chino.
La reconocida astróloga argentina analiza en su libro Horóscopo Chino 2026 las características de este ciclo lunar y señala que septiembre estará atravesado por la energía del Gallo, en combinación con la del Año del Caballo.
De acuerdo con sus predicciones, será un período que exigirá paciencia, claridad mental y capacidad para tomar decisiones. Para algunos signos se presentarán oportunidades y momentos favorables, mientras que otros deberán prestar especial atención a la salud, los vínculos y los desplazamientos.
- Rata
Las nacidas en 1960 y 2020 podrían aprovechar especialmente esta influencia y ganar popularidad, mientras que las de 1936 y 1996 tendrían una mejora en el aspecto financiero. Para el resto, será un momento apropiado para tomar distancia de los problemas ajenos y concentrarse en sí mismas.
- Búfalo
Las predicciones también plantean un momento para reflexionar y prestar atención a la salud mental. Como la energía del período está vinculada con los pulmones, se recomienda fortalecerlos mediante ejercicios respiratorios. Cantar también aparece como una actividad favorable.
- Tigre
Sin embargo, podría aparecer un reconocimiento, un diploma con valor curricular o la posibilidad de avanzar en un proyecto pendiente. La recomendación es canalizar el enojo como impulso, sin descuidar el bienestar físico y emocional.
- Conejo
Los Conejos de Agua, correspondientes a 1963 y 2023, tendrán un período más relajado y con buena capacidad de concentración y memoria. Los de Fuego, nacidos en 1987, y los de Madera, de 1975, deberán prestar atención a posibles accidentes menores por descuidos. En tanto, los de Tierra, nacidos en 1999, deberían cuidar especialmente su salud gástrica vinculada con el estrés.
- Dragón
Los Dragones de Madera, nacidos en 1965, y los bebés de 2025 estarán especialmente creativos. Para los de Fuego, nacidos en 1976, la energía será más rebelde y será necesario evitar los excesos.
Entre las claves para atravesar el período aparecen la meditación, disminuir el tiempo frente a internet y dedicar más espacio a los vínculos personales.
- Serpiente
La etapa puede favorecer la reparación de vínculos, las disculpas y la resolución de asuntos que quedaron pendientes. Para las Serpientes más jóvenes, el desafío estará en mantener la calma y desarrollar sensibilidad frente a las distintas situaciones.
- Caballo
Para quienes están solteros, esa sensación podría llevar a tomar decisiones apresuradas. La predicción recomienda no casarse durante este año y esperar hasta que termine. Para quienes ya están casados, el panorama será más tranquilo.
- Cabra
Las Cabras jóvenes podrían verse obligadas a permanecer en sus hogares debido a algún accidente. Al mismo tiempo, la energía del Gallo será favorable para el amor y el placer, por lo que este signo podría recibir muchas invitaciones y propuestas.
La prudencia será fundamental, especialmente al trasladarse y al asistir a fiestas o eventos.
- Mono
Para los adultos solteros, septiembre puede estar asociado con aventuras amorosas y la recomendación es mantener la discreción y tomar medidas de prevención. Algunas mujeres del signo podrían considerar la posibilidad de planificar la maternidad.
En el caso de los niños nacidos en 2016, aparecería una especial inclinación hacia las artes escénicas.
- Gallo
La introspección puede resultar incómoda debido a la autocrítica. La propuesta consiste en identificar aquello que ya no resulta útil y buscar maneras de dejarlo atrás, con herramientas como la terapia, las constelaciones o el deporte.
- Perro
Los nacidos en 1994 y 2006 podrían verse involucrados en estos temas debido a su edad, mientras que los más grandes podrían recibir la noticia de la llegada de un nieto.
Para quienes no desean tener hijos, las predicciones recomiendan extremar los cuidados. Los niños nacidos en 2018, por otra parte, comenzarían a mostrar un marcado talento artístico y un fuerte carisma.
- Chancho
Será importante cuidar los vínculos y prestar atención a las situaciones inesperadas que puedan incorporarse a la vida cotidiana. Quienes no quieran agrandar la familia deberán ser especialmente cuidadosos con la prevención.
Al igual que en el caso del Perro, los niños nacidos en 2018 aparecen asociados con el desarrollo de un talento artístico y una personalidad atractiva.