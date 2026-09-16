Horóscopo chino: Ludovica Squirru reveló qué le espera a cada signo en la segunda quincena de septiembre

Los Conejos de Agua, correspondientes a 1963 y 2023, tendrán un período más relajado y con buena capacidad de concentración y memoria. Los de Fuego, nacidos en 1987, y los de Madera, de 1975, deberán prestar atención a posibles accidentes menores por descuidos. En tanto, los de Tierra, nacidos en 1999, deberían cuidar especialmente su salud gástrica vinculada con el estrés.