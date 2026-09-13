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Horóscopo chino: los tres signos que atravesarán grandes cambios en septiembre, según Ludovica Squirru

Septiembre se presenta como un mes de transformación y revisión personal para algunos signos del zodíaco oriental.

Ludovica Squirru, especialista en horóscopo chino
Ludovica Squirru, especialista en horóscopo chino Hola
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La astróloga Ludovica Squirru anticipó que Dragón, Conejo y Chancho vivirán grandes transformaciones e introspección durante septiembre en el horóscopo chino.
  • El pronóstico aconseja bajar el ritmo y evitar decisiones impulsivas, desafiando al Dragón a frenar, al Conejo a superar la nostalgia y al Chancho a cultivar la calma.
  • Este proceso de revisión interna permitirá a dichos signos cerrar etapas emocionales inconclusas y adaptarse con mayor templanza a situaciones fuera de su control.
Resumen generado con IA

La llegada de septiembre plantea un momento de mayor introspección para tres signos del horóscopo chino, según las predicciones de Ludovica Squirru. La recomendación general apunta a bajar el ritmo, observar lo que ocurre en el mundo interior y evitar decisiones tomadas de manera impulsiva.

El eje de las predicciones está puesto en la posibilidad de procesar experiencias, reconocer emociones y avanzar hacia una mayor conexión personal.

  • Dragón

La introspección puede ser especialmente importante para encontrar respuestas que no aparecen cuando se toman decisiones apresuradas. En este sentido, el mes invita al Dragón a observar sus emociones y pensamientos antes de definir cómo avanzar.

  • Conejo

La nostalgia, sin embargo, puede convertirse en un obstáculo si impide avanzar. Por eso, el desafío durante septiembre será revisar aquellas experiencias que todavía generan emociones sin quedar atrapado en lo que ya pasó.

  • Chancho

En lugar de buscar respuestas inmediatas o exigir certezas, este signo tendrá como desafío aceptar sus tiempos y atravesar el período con mayor calma.

Un septiembre marcado por la introspección

Las predicciones para Dragón, Conejo y Chancho comparten un mismo eje: la transformación interna. Para los tres signos, septiembre aparece como una oportunidad para revisar experiencias, procesar emociones y cerrar etapas que todavía permanecen abiertas.

La recomendación general de Ludovica Squirru es actuar con templanza y evitar respuestas apresuradas frente a situaciones que escapan al control personal.

Aceptar que no todo puede ser controlado también forma parte del proceso. La paciencia, la introspección y el acompañamiento del entorno pueden funcionar como herramientas para transitar este período.

Así, septiembre se presenta para estos tres signos del Horóscopo Chino como un momento para mirar hacia adentro, aceptar lo vivido y avanzar sin necesidad de encontrar todas las respuestas de inmediato.

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