Horóscopo chino: los signos que encontrarán la certeza para cambiar su vida en septiembre, según Ludovica Squirru
Ludovica Squirru reveló cuáles son los animales del zodíaco oriental que encontrarán la estabilidad necesaria para concretar proyectos, ordenar sus afectos y dar pasos decisivos sin asumir riesgos innecesarios.
Resumen para apurados
- La astróloga Ludovica Squirru reveló qué signos del horóscopo chino (Conejo, Tigre y Perro) transformarán su vida con certeza en septiembre gracias a un clima astral seguro.
- Bajo la influencia de Tierra Yin, este período deja atrás los riesgos impulsivos y ofrece calma para definir acuerdos laborales, compromisos afectivos y decisiones postergadas.
- Estas predicciones perfilan un ciclo propicio para consolidar proyectos y ordenar vínculos, sentando bases estables a futuro sin necesidad de asumir riesgos desmedidos.
Aunque arriesgarse tiene un componente de adrenalina, la seguridad muchas veces seduce por su transcurso sin golpes, por su sutileza ante los nuevos anuncios y por la tranquilidad de no exponerse a peligros insospechados. Para algunos signos del horóscopo chino, septiembre será ese tiempo que anuncie y dé el preaviso, que dará certezas y clausurará las dudas para concretar proyectos, dar volantazos drásticos y tomar decisiones importantes sabiendo que los resultados serán positivos.
Por esta vez en el mes de septiembre, algunos signos del zodíaco tendrán un vistazo de lo que puede ocurrir en el futuro. Despojados de las vacilaciones de los riesgos, Ludovica Squirru, la reconocida astróloga y referente de la filosofía oriental, señaló que algunos integrantes del horóscopo encontrarán la certeza necesaria para transformar sus vidas. En un panorama de mayor tranquilidad, este período brindará la pausa necesaria para accionar sin apostar y sin arriesgarse.
Los signos que podrán trasnformar sus vidas con certeza, según Ludovica Squirru
Squirru explicó que este ciclo no irrumpe de manera violenta, sino con una calma reveladora: “Hay etapas en las que la energía no empuja desde el golpe fuerte, sino desde una certeza más silenciosa”. Bajo esta premisa, la especialista detalló cómo impactará este clima astral en las tres figuras del zodíaco que vivirán transformaciones clave durante el mes.
Conejo
Es uno de los integrantes más movilizados de la astrología oriental. Este período se presenta ideal para entablar compromisos, ordenar vínculos y concretar metas que venía madurando. Al respecto, Ludovica señaló: “La influencia de Tierra Yin le permite mirar con más calma lo que quiere construir, especialmente en el amor, el hogar o los proyectos personales”. La clave para el Conejo residirá en confiar plenamente en su intuición y descartar cualquier inseguridad pasajera.
Tigre
Como signo afín, contará con un marco de seguridad idóneo para definir acuerdos, encarar promociones laborales o dar saltos de crecimiento personal. La energía de este tiempo suaviza su ímpetu natural y le recuerda que no todo se resuelve mediante la intensidad. Squirru aseguró: “Si combina valentía con paciencia, puede dar un avance muy importante”.
Perro
Encuentra un acompañamiento especial en el plano afectivo y familiar. La claridad de septiembre le permitirá definir qué vínculos sostener, qué acuerdos estructurar y qué decisiones postergadas debe asumir de una vez por todas. Con un enfoque puesto en la lealtad y en no cargar con culpas ajenas, Ludovica sostuvo: “Su desafío será no cerrarse por miedo: algunas puertas se abren cuando se anima a confiar”.