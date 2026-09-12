El fin de semana para mirar hacia adentro: los signos del horóscopo chino que transformarán su vida, según Ludovica Squirru

Puede que el fin de semana sea el único tiempo en el que podamos dedicarnos a tareas que excedan el trabajo de la oficina o el estudio académico. Un sábado o un domingo se pueden destinar a cambiar sábanas, acomodar sillones, asear escritorios así como también organizar otro tipo de habitaciones. Nuestra mente es también nuestro hogar, el cual requiere orden, cuidado y atención. Y según la astrología china, este fin de semana es un gran momento para replegarse a mirar al interior, tomar decisiones concienzudas y cambiar la perspectiva.