El fin de semana para mirar hacia adentro: los signos del horóscopo chino que transformarán su vida, según Ludovica Squirru
Un llamado a la introspección y al orden mental marca el clima energético de estos días. La astróloga advirtió cuáles son los signos que contarán con luz verde para cerrar ciclos y tomar decisiones clave, y cuál deberá actuar con extrema precaución para evitar tensiones.
Resumen para apurados
- La astróloga Ludovica Squirru anticipó que este fin de semana la energía del Búfalo promoverá la introspección y cambios clave para los signos del horóscopo chino.
- La experta advirtió a la Cabra evitar tensiones y firmas de contratos, mientras que signos como Rata, Serpiente y Gallo contarán con condiciones favorables para proyectos.
- El ciclo invita a desarticular hábitos rígidos y cerrar etapas pendientes, sentando bases metodológicas y estables para encarar determinaciones personales a largo plazo.
Puede que el fin de semana sea el único tiempo en el que podamos dedicarnos a tareas que excedan el trabajo de la oficina o el estudio académico. Un sábado o un domingo se pueden destinar a cambiar sábanas, acomodar sillones, asear escritorios así como también organizar otro tipo de habitaciones. Nuestra mente es también nuestro hogar, el cual requiere orden, cuidado y atención. Y según la astrología china, este fin de semana es un gran momento para replegarse a mirar al interior, tomar decisiones concienzudas y cambiar la perspectiva.
En ese sentido, Ludovica Squirru advirtió que nos encontramos ante una jornada profundamente conectada con la paciencia, el cuidado interior y la consolidación personal. La reconocida especialista explicó que la influencia de la Tierra Yin junto a la energía del Búfalo invita a asentar bases sólidas, planificar con método y actuar de manera meditada. Lejos de ser un momento de impulsividad, la astróloga remarcó que el clima astrológico impulsa a buscar el propio centro, alineando la mente y el espíritu para tomar determinaciones neutras pero determinantes que eviten la dispersión cotidiana.
El momento de "demoler" viejas estructuras
Por otra parte, Squirru destacó que este período trae una oportunidad única para la transformación personal mediante lo que el calendario tradicional denomina "demoler". Según la astróloga, esto no solo aplica a reformas físicas o de la casa, sino a un plano mucho más vivencial: es la ocasión indicada para romper con malos hábitos, disolver estructuras mentales rígidas y desprenderse de vínculos o situaciones que ya cumplieron su ciclo. Para hacer espacio a lo nuevo y permitir que crezca algo fértil, advirtió, primero resulta indispensable limpiar los escombros del pasado.
Los signos que deberán cuidarse y aquellos que resgurgirán
Sin embargo, el impacto de estos días no se sentirá de la misma manera para todos los integrantes del zodíaco oriental. Squirru lanzó un llamado a la prudencia para los nacidos bajo el signo de la Cabra, advirtiendo que se encuentran en una etapa de tensión o "choque" energético. Para ellos, la especialista recomendó evitar discusiones acaloradas, postergar decisiones impulsivas y abstenerse de firmar documentos o contratos de gran envergadura, ya que podrían atravesar roces o resistencias inesperadas.
Por el contrario, el escenario se presenta sumamente favorable para una gran cantidad de signos que contarán con el viento a favor. Squirru sostuvo que la Rata, la Serpiente y el Gallo gozarán de una sintonía especial que les permitirá resolver problemas complejos, concretar negocios e innovar con soltura. Por su parte, quienes pertenecen al Tigre, Dragón, Mono, Chancho y el propio Búfalo encontrarán un ambiente propicio para avanzar en sus proyectos, casarse, emprender viajes o simplemente sembrar intenciones a largo plazo con la seguridad de que darán frutos maduros.