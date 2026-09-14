Horóscopo chino: los signos bajo advertencia y los favorecidos en el inicio de semana, según Ludovica Squirru
La reconocida astróloga analizó las energías para el inicio de esta semana de septiembre. Qué signos recibirán un impulso de buena suerte y quiénes deberán tomar precauciones ante el "choque energético".
Resumen para apurados
- Ludovica Squirru difundió sus predicciones del horóscopo chino para el inicio de semana en septiembre, advirtiendo tensiones y señalando a los signos favorecidos por los astros.
- La jornada está regida por la energía dinámica del Conejo; esto genera un choque energético adverso para el Gallo, recomendando cautela ante discusiones o decisiones clave.
- Por el contrario, los signos de Tigre, Cabra, Chancho y Perro contarán con viento a favor y claridad mental para destrabar proyectos y avanzar en sus iniciativas pendientes.
Comienza una nueva semana y una nueva ocasión dentro de las directrices de los astros, quienes disponen de los destinos de los signos del horóscopo chino. Por esta ocasión, los animales del zoo zodiacal se encuentran con un lunes que mueve e impulsa, pero que requiere de maniobras rápidas en una jornada de dinamismo, impulsos y primeros pasos.
Ludovica Squirru, la reconocida astróloga y referente del zodíaco chino, advirtió que la jornada de este lunes se regirá por los enviones y el movimiento más que por la calma o los inicios más pausados. El inicio de la segunda parte de septiembre estará marcado por la energía de la madera joven o el trueno, representado en el Ki de las 9 estrellas por el número 3. El “Ki” es la energía vital y la cifra que representa la vibración específica que rige la atmósfera de este día.
Impulsos, renovación y la impaciencia del Conejo
Así, determinados por un ritmo más acelerado y la necesidad de moverse con soltura por este comienzo de semana de una energía más dinámica, los signos se encontrarán con ocasiones que requieran de acción, de toma de decisiones rápidas o iniciar proyectos. La reconocida astróloga advirtió los impulsos que este día podrán generarse, a la vez que podrá gestarse la incomodidad necesaria para dar lugar a los proyectos emergentes.
En este tablero sutil, el protagonismo de la jornada quedará bajo el signo del Conejo, cuya presencia impregnará las horas con un deseo de renovación, pero también con cierta impaciencia imperante. Sin embargo, no todos los animales del Zodíaco recibirán esta marea con la misma serenidad; las fuerzas contrapuestas chocarán de frente y obligarán a mantener los ojos bien abiertos.
El "choque energético" del Gallo y la buena estrella para sus aliados
La mayor advertencia del día recae de manera directa sobre los nacidos bajo el signo del Gallo, quienes experimentarán el llamado "choque energético". Al encontrarse en la posición exactamente opuesta al Conejo, este lunes se les presentará como una cancha resbaladiza: será momento de evitar discusiones estériles, postergar la firma de contratos determinantes y eludir cualquier decisión llevada por el exabrupto. Para ellos, la premisa será buscar el perfil bajo y no reaccionar ante las provocaciones del entorno.
Del otro lado de la balanza, la jornada tenderá redes de contención y guiños de buena suerte para un grupo favorecido por las concordias y afinidades. Los nacidos bajo los signos del Tigre, la Cabra y el Chancho sentirán que el viento sopla a su favor, encontrando fluidez para destrabar asuntos pendientes. A este bloque armónico se le sumará el Perro, su aliado secreto, permitiendo que la claridad mental y la buena estrella alivianen la velocidad vertiginosa de este inicio de semana.