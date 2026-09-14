Horóscopo chino: los signos bajo advertencia y los favorecidos en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru, la reconocida astróloga y referente del zodíaco chino, advirtió que la jornada de este lunes se regirá por los enviones y el movimiento más que por la calma o los inicios más pausados. El inicio de la segunda parte de septiembre estará marcado por la energía de la madera joven o el trueno, representado en el Ki de las 9 estrellas por el número 3. El “Ki” es la energía vital y la cifra que representa la vibración específica que rige la atmósfera de este día.