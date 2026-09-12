Política

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”

El presidente subrogante de la Cámara cargó contra quienes anunciaron que recurrirán a la justicia por la postulación del gobernador. Dardos contra LLA y Manzur.

Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”
Hace 1 Hs

El presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, salió a criticar a los espacios políticos que adelantaron que judicializarán la candidatura de Osvaldo Jaldo para la reelección.

“Esto no es un problema judicial, es un problema político-electoral. Saben que Jaldo es el único obstáculo de La Libertad Avanza (LLA) para ganar en la provincia. Es el mejor candidato para el cargo y por eso pretenden sacarlo de juego”, criticó en relación con el partido que lidera Lisandro Catalán.

“Se les está cayendo a pedazos (Javier) Milei y por eso plantean algo que no tiene coherencia”, expresó. “Dicen 'no a la reelección de Jaldo' y critican los acoples, y en el ámbito nacional quieren modificar la ley electoral y aplicar un sistema similar”, enrostró.

También se refirió a las críticas de la línea antimileísta que se referencia con el senador Juan Manzur. “Están buscando espacios. En el futuro, si esto se acomoda, si eventualmente van a una interna, ya no cuestionarán más. Como peronista, me hubiese gustado que en las intermedias de 2025 se hubiesen movido como ahora y hubiéramos tenido tres diputados”, lanzó.

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