Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”

También se refirió a las críticas de la línea antimileísta que se referencia con el senador Juan Manzur. “Están buscando espacios. En el futuro, si esto se acomoda, si eventualmente van a una interna, ya no cuestionarán más. Como peronista, me hubiese gustado que en las intermedias de 2025 se hubiesen movido como ahora y hubiéramos tenido tres diputados”, lanzó.