Mansilla: “La candidatura de Jaldo no es un problema judicial, es político”

El presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, salió a criticar a los espacios políticos que adelantaron que judicializarán la candidatura de Osvaldo Jaldo para la reelección.
“Esto no es un problema judicial, es un problema político-electoral. Saben que Jaldo es el único obstáculo de La Libertad Avanza (LLA) para ganar en la provincia. Es el mejor candidato para el cargo y por eso pretenden sacarlo de juego”, criticó en relación con el partido que lidera Lisandro Catalán.
“Se les está cayendo a pedazos (Javier) Milei y por eso plantean algo que no tiene coherencia”, expresó. “Dicen 'no a la reelección de Jaldo' y critican los acoples, y en el ámbito nacional quieren modificar la ley electoral y aplicar un sistema similar”, enrostró.
También se refirió a las críticas de la línea antimileísta que se referencia con el senador Juan Manzur. “Están buscando espacios. En el futuro, si esto se acomoda, si eventualmente van a una interna, ya no cuestionarán más. Como peronista, me hubiese gustado que en las intermedias de 2025 se hubiesen movido como ahora y hubiéramos tenido tres diputados”, lanzó.