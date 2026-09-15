La Asociación Tucumán Cine reclama por los fondos provinciales para el sector

“El audiovisual tucumano atraviesa un momento de crecimiento y proyección nacional. La producción local participa de manera permanente en laboratorios, concursos y festivales. A principios de este año se lanzó la plataforma Cine Tucumano, una nueva ventana para exhibir las obras realizadas en la provincia. En este contexto, el sector espera con urgencia la asignación de los fondos correspondientes al Plan de Fomento Audiovisual para continuar fortaleciendo la actividad”.
Estos claroscuros son resaltados por la Asociación Civil Tucumán Audiovisual, en una queja por la demora en la concreción de los aportes que la Provincia tiene la obligación de consumar por mandato de la Ley de Promoción Audiovisual 9.578. Por este motivo, “el sector permanece en alerta” y con reclamo activo “para sostener los puestos de trabajo y continuar impulsando una actividad que encuentra paralizados los recursos de fomento audiovisual en la provincia”.
En el contexto de lo positivo, la Comisión Directiva que integran Bernabé Quiroga y Martina Díaz Santilli reivindica que la plataforma oficial creada hace seis meses “reúna más de 80 producciones entre largometrajes, cortometrajes, series, videoclips y videojuegos, con acceso libre y gratuito, lo que permite que circulen dentro y fuera de la provincia en una iniciativa de gran relevancia para el sector audiovisual nacional”. “Sin embargo, ante la demora en la asignación de nuevos fondos previstos por la normativa, su continuidad se encuentra en riesgo, ya que requiere recursos para su mantenimiento”, alertan.
Ejemplos
Como ejemplo de la potencia local, mencionan a “Un pensamiento feliz en el horizonte de la extinción”, seleccionado para el Laboratorio Impulsar de la Academia de Cine de la Nación en articulación con Netflix. Otros proyectos que lograron acceder a instancias nacionales de fomento son “El silencio del coyuyo”; “Roca Viva: Tras las huellas del origen” y “La barra sufragista”, dentro de convocatorias del Incaa. Tucumán también se hizo notar en el Festival Internacional de Cine de las Alturas, en Jujuy, con premio para “El campamento”; y en el festival local Tucumán Cine Gerardo Vallejo con “Shulka” y “Muña Muña”, película que fue beneficiaria del Plan de Fomento Audiovisual 2023 con $4 millones y generó un movimiento económico de más de $15 millones solo en El Mollar, “un ejemplo claro de cómo esas políticas pueden traducirse en producción, circulación y trabajo para el sector”.
“Los recursos asignados se vuelcan en la contratación de técnicos y profesionales, transporte, gastronomía y otros servicios, generando una reinversión que dinamiza distintas actividades económicas de la provincia. Son algunos ejemplos de una producción diversa, que se encuentra en desarrollo y que está siendo mirada y acompañada en distintos espacios del país”, se describe desde la Asociación.
Por ello, la entidad resalta que la industria audiovisual es “una herramienta que acaba de ponerse en marcha y que permitió dar circulación a decenas de producciones locales, pero que necesita recursos para sostenerse en el tiempo y genere un derrame económico hacia distintos sectores”. “Defender el cumplimiento de la Ley de Cine es defender una actividad que genera trabajo, producción y oportunidades para Tucumán”, concluye.