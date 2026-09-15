La Asociación Tucumán Cine reclama por los fondos provinciales para el sector

Ejemplos

Como ejemplo de la potencia local, mencionan a “Un pensamiento feliz en el horizonte de la extinción”, seleccionado para el Laboratorio Impulsar de la Academia de Cine de la Nación en articulación con Netflix. Otros proyectos que lograron acceder a instancias nacionales de fomento son “El silencio del coyuyo”; “Roca Viva: Tras las huellas del origen” y “La barra sufragista”, dentro de convocatorias del Incaa. Tucumán también se hizo notar en el Festival Internacional de Cine de las Alturas, en Jujuy, con premio para “El campamento”; y en el festival local Tucumán Cine Gerardo Vallejo con “Shulka” y “Muña Muña”, película que fue beneficiaria del Plan de Fomento Audiovisual 2023 con $4 millones y generó un movimiento económico de más de $15 millones solo en El Mollar, “un ejemplo claro de cómo esas políticas pueden traducirse en producción, circulación y trabajo para el sector”.