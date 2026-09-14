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La IA avanza más rápido que los controles: qué riesgos ya son reales y cuáles todavía son una hipótesis

Las advertencias de especialistas y de las propias empresas que desarrollan inteligencia artificial volvieron a poner el foco sobre la seguridad. Un ingeniero tucumano que trabaja en la construcción de agentes de IA explica qué cambió, por qué estos sistemas generan preocupación y dónde está el verdadero riesgo.

PRECAUCIÓN. Los expertos sostienen que hay una diferencia entre pedirle algo a una inteligencia artificial y darle permiso para hacerlo.
PRECAUCIÓN. Los expertos sostienen que hay una diferencia entre pedirle algo a una inteligencia artificial y darle permiso para hacerlo.
Por Ariane Armas Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • Especialistas y desarrolladores advierten hoy en Tucumán que el avance de la inteligencia artificial supera los controles regulatorios y plantea serios riesgos de seguridad.
  • El debate resurge por la evolución de agentes autónomos, marcando una brecha clave entre hacer consultas a un modelo y otorgarle permisos para ejecutar acciones directas.
  • La falta de marcos regulatorios actualizados anticipa desafíos éticos y operativos, donde diferenciar amenazas reales de hipotéticas será clave para su adopción segura.
Resumen generado con IA

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