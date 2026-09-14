Política

¿Quiebre total? Jaldo afirmó que "de ninguna manera" habrá un acuerdo con Manzur

El mandatario reiteró que el PJ ya definió su fórmula y desafió al senador. "La responsabilidad de que el peronismo salga dividido es del gobernador", dijo Yedlin.

SIN DIÁLOGO. El gobernador Jaldo y el senador Manzur cruzan cuestionamientos públicos. Fotos de X
SIN DIÁLOGO. El gobernador Jaldo y el senador Manzur cruzan cuestionamientos públicos. Fotos de X
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, descartó hoy cualquier acuerdo con Juan Manzur al ratificar que el PJ provincial ya definió su fórmula electoral.
  • La disputa interna escaló con duras críticas cruzadas; el sector manzurista, mediante Pablo Yedlin, responsabilizó al mandatario por la inminente división partidaria.
  • La fractura expone un escenario de fuerte confrontación en el PJ tucumano, lo que podría debilitar su hegemonía y reconfigurar el mapa electoral en la provincia.
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Temas TucumánJuan ManzurOsvaldo JaldoPablo YedlinPartido JusticialistaMiguel AcevedoJavier MileiLisandro Catalán
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