¿Quiebre total? Jaldo afirmó que "de ninguna manera" habrá un acuerdo con Manzur

Resumen para apurados
- El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, descartó hoy cualquier acuerdo con Juan Manzur al ratificar que el PJ provincial ya definió su fórmula electoral.
- La disputa interna escaló con duras críticas cruzadas; el sector manzurista, mediante Pablo Yedlin, responsabilizó al mandatario por la inminente división partidaria.
- La fractura expone un escenario de fuerte confrontación en el PJ tucumano, lo que podría debilitar su hegemonía y reconfigurar el mapa electoral en la provincia.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánJuan ManzurOsvaldo JaldoPablo YedlinPartido JusticialistaMiguel AcevedoJavier MileiLisandro Catalán
Lo más popular
Ranking notas premium