Cine tucumano: “Shulka” indaga sobre los mandatos y los deseos

- No existe una única manera de ser Shulka. Hay mujeres que sostienen este mandato de cuidado, muchas veces desde el amor, el compromiso y una profunda pertenencia a su comunidad; lo viven con orgullo y sienten que cuidar a sus madres, a su casa y a su territorio constituye una elección cargada de sentido y un legado que desean preservar. Otras, en cambio, expresan el deseo de haber podido construir una vida diferente. Esa diversidad fue central para nosotras: nunca quisimos hacer una película que juzgara esa práctica o la redujera a una mirada única, sino que nos interesó interrogarnos sobre qué sucede cuando ese lugar deja de ser una posibilidad y se convierte en algo impuesto. Toda tradición puede seguir viva mientras exista la libertad de elegir habitarla. No buscamos cuestionar el cuidado ni las raíces, sino abrir una reflexión en torno al propio destino.