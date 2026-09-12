Catalán desafió a Manzur a un debate público y le pidió que venga con Jaldo: “Milei tiene un solo candidato en Tucumán”

En ese sentido, Catalán aprovechó el planteo de Manzur para reivindicar el programa de gobierno presentado por La Libertad Avanza Tucumán. “Y si quiere ir adelantándose, puede leer nuestro plan ‘Punto de partida para la libertad de los tucumanos’. Ahí están nuestras propuestas concretas para transformar la provincia, bajar el costo de la política y terminar con los privilegios de siempre. No sé si le suena eso a usted”, sostuvo.