Catalán desafió a Manzur a un debate público y le pidió que venga con Jaldo: “Milei tiene un solo candidato en Tucumán”

Resumen para apurados
- En Tucumán, el libertario Lisandro Catalán desafió al senador Juan Manzur a debatir públicamente, tras sus dichos de que Milei tiene dos candidatos en la provincia.
- Manzur buscó conocer las propuestas de Catalán de cara a 2027, a lo que el dirigente respondió exigiendo que el gobernador Osvaldo Jaldo también participe del cruce.
- La confrontación anticipa la disputa electoral hacia 2027, donde La Libertad Avanza busca polarizar contra el oficialismo provincial y consolidar su liderazgo local.
El candidato a gobernador de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, desafió al senador nacional Juan Manzur a mantener un debate público, luego de que el exgobernador afirmara que en la provincia existen “dos candidatos de Milei”: Osvaldo Jaldo y el propio Catalán.
Manzur había señalado que a Jaldo ya lo conoce y que ahora quería sentarse a escuchar cuáles son las propuestas y las ideas que representa Catalán de cara a las elecciones de 2027.
El dirigente libertario recogió el guante y respondió a través de sus redes sociales: “Senador @JuanManzurOK, veo que ya me empezó a conocer y ahora quiere profundizar sobre las ideas que represento. No hay ningún problema. Ponga día y hora y debatimos públicamente”.
Pero Catalán fue más allá y le pidió a Manzur que participe del eventual debate junto al gobernador Osvaldo Jaldo.
“Eso sí: venga también con @OsvaldoJaldo, porque ustedes son los máximos responsables del deterioro que sufrió Tucumán durante todos estos años”, afirmó.
En ese sentido, Catalán aprovechó el planteo de Manzur para reivindicar el programa de gobierno presentado por La Libertad Avanza Tucumán. “Y si quiere ir adelantándose, puede leer nuestro plan ‘Punto de partida para la libertad de los tucumanos’. Ahí están nuestras propuestas concretas para transformar la provincia, bajar el costo de la política y terminar con los privilegios de siempre. No sé si le suena eso a usted”, sostuvo.
El documento reúne las principales propuestas del espacio libertario para la provincia y plantea, entre otros ejes, una reducción del costo de la política y una transformación del funcionamiento del Estado tucumano.
La definición más contundente de Catalán llegó al referirse a la representación de Javier Milei en Tucumán. Frente a la afirmación de Manzur sobre la existencia de dos candidatos vinculados al Presidente, el dirigente libertario fue categórico: “El presidente @JMilei tiene un solo candidato en la provincia”.
El cruce se produce en el marco de la creciente discusión política de cara a 2027, con el oficialismo provincial y La Libertad Avanza disputando el posicionamiento electoral en Tucumán.
Catalán cerró su mensaje planteando el debate como una oportunidad para confrontar públicamente modelos y propuestas y dejó una consigna de cara a los tucumanos: “Hablemos de frente y públicamente, para que en 2027 sean los tucumanos quienes decidan: ¿Los mismos de siempre o hacer Tucumán grande otra vez?”
Finalmente, el candidato de La Libertad Avanza concluyó con un mensaje directo al senador nacional: “Espero su respuesta”.