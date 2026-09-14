Política

La Libertad Avanza Tucumán realizará su Congreso de Juventud el 26 de septiembre

El encuentro buscará fortalecer la organización territorial y la formación de nuevos dirigentes dentro del espacio.

La Libertad Avanza Tucumán realizará su Congreso de Juventud el 26 de septiembre
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Libertad Avanza Tucumán celebrará su Congreso de Juventud el 26 de septiembre en el Hotel Catalinas Park para formar cuadros y organizar el espacio de cara a 2027.
  • El acto contará con el candidato a gobernador Lisandro Catalán y legisladores nacionales, buscando potenciar la militancia juvenil y el despliegue territorial en la provincia.
  • El encuentro apunta a consolidar una estructura partidaria competitiva para disputar la gobernación de Tucumán en 2027 con un rol protagónico de las nuevas generaciones.
Resumen generado con IA

La Libertad Avanza Tucumán realizará el próximo 26 de septiembre su Congreso de Juventud, un encuentro que reunirá a jóvenes militantes y dirigentes del espacio libertario de cara al desafío electoral de 2027.

La actividad comenzará a las 18 horas en el Hotel Catalinas Park y contará con la presencia del candidato a gobernador de La Libertad Avanza, Lisandro Catalán, además de los diputados nacionales por Tucumán, legisladores nacionales de otras provincias y distintas figuras y referentes nacionales del espacio.

El encuentro tendrá como eje la participación de los jóvenes en la construcción del proyecto político de La Libertad Avanza en Tucumán y buscará fortalecer la organización territorial y la formación de nuevos dirigentes dentro del espacio.

La convocatoria se da en el marco del proceso de construcción política que lleva adelante el partido de cara a las elecciones de 2027, con Catalán como candidato a gobernador y con el objetivo de consolidar una estructura que permita disputar el gobierno provincial.

Desde La Libertad Avanza Tucumán destacaron la importancia de que los jóvenes tengan un rol central en esta etapa y puedan involucrarse activamente en el proyecto que busca “sacar a Tucumán del atraso” y transformar la provincia.

La inscripción para participar del Congreso de Juventud se realiza completando el formulario correspondiente.


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